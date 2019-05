Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus néhány napja kapott szívrohamot, az idényben már biztosan nem játszik.","shortLead":"A kapus néhány napja kapott szívrohamot, az idényben már biztosan nem játszik.","id":"20190505_Latvanyos_akcioval_kivantak_jobbulast_Iker_Casillasnak_a_Porto_szurkoloi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f399a89-9ed3-4469-b0ce-eecf2346c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cffbd36-dc3b-429c-b29e-bbc552f53871","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Latvanyos_akcioval_kivantak_jobbulast_Iker_Casillasnak_a_Porto_szurkoloi","timestamp":"2019. május. 05. 11:50","title":"Látványos akcióval kívántak jobbulást Iker Casillasnak a Porto szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci (1452-1519) jobb karja, ez okozhatta a reneszánsz képzőművész, polihisztor jobb kezének lebénulását - vélik olasz orvosok, akik elméletüket a Journal of the Royal Society of Medicine című folyóiratban tették közzé.","shortLead":"Egy esés következtében izomsorvadást szenvedhetett Leonardo da Vinci (1452-1519) jobb karja, ez okozhatta a reneszánsz...","id":"20190505_Izomsorvadas_okozhatta_Leonardo_da_Vinci_jobb_kezenek_benulasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c323172c-a593-4b3f-ae66-2e3d9708fb00","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Izomsorvadas_okozhatta_Leonardo_da_Vinci_jobb_kezenek_benulasat","timestamp":"2019. május. 05. 14:38","title":"Izomsorvadás okozhatta Leonardo da Vinci jobb kezének bénulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Felcsút kétgólos előnyből végül döntetlent játszott a Honvéddal. International Food Day-en.","shortLead":"Tajvan külügyminisztériuma tiltakozását fejezte ki, amiért a magyar kormány közbenjárására a Debreceni Egyetem tajvani...","id":"20190505_Debrecen_a_kinaitajvani_gasztroharc_kereszttuzeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c8385f4-141f-4d80-8fe0-cd6f9d1f2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ce9068-c1c9-494b-b4e3-ac7ee7cccb04","keywords":null,"link":"/kultura/20190505_Debrecen_a_kinaitajvani_gasztroharc_kereszttuzeben","timestamp":"2019. május. 05. 08:21","title":"Debrecen a kínai-tajvani gasztroharc kereszttüzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]