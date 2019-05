Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja legfrissebb számában a HVG.","shortLead":"Hónapokkal ezelőtt regisztrált álnéven egy fideszes egy MSZP-s megfigyelői önkénteslistára, de nem keresték – írja...","id":"20190522_fidesz_mszp_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=700fff4f-4f6a-4ef4-a1a8-a7faa013cd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3935fba9-5628-48b9-8cba-22f335f44102","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_fidesz_mszp_valasztas","timestamp":"2019. május. 22. 12:30","title":"Az MSZP-be is megpróbált beépülni a Fidesz, hogy megtudja, mit terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc192a5-2fcd-4382-bc63-75e4e80a2edb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kamion ütközött autószállító trélerrel. ","shortLead":"Kamion ütközött autószállító trélerrel. ","id":"20190521_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_baleset_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc192a5-2fcd-4382-bc63-75e4e80a2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9345d608-bc9b-44da-97ef-a92e0a882121","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 14:57","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő mind a tízmillió magyar nevében üzent. ","id":"20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72f18ed-47e7-4f7f-b714-16ef9226784d","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Menj_a_francba__uzente_Kovacs_Zoltan_a_Washington_Post_ujsagirojanak","timestamp":"2019. május. 21. 10:35","title":"“Menj a francba!” – üzente Kovács Zoltán a Washington Post újságírójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rövidített játéknak indult, de már hónapok óta tart a vita a Magyar Tenisz Szövetség vezetése és a testület ellenzéke között. A mostani összecsapást a szövetség vezetőjének belső levele váltotta ki.","shortLead":"Rövidített játéknak indult, de már hónapok óta tart a vita a Magyar Tenisz Szövetség vezetése és a testület ellenzéke...","id":"20190520_Belso_ellenzeke_szerint_hulyenek_nez_mindenkit_a_Magyar_Tenisz_Szovetseg_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a106542d-bd06-4f66-a93a-4718fcf64b5f","keywords":null,"link":"/sport/20190520_Belso_ellenzeke_szerint_hulyenek_nez_mindenkit_a_Magyar_Tenisz_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2019. május. 20. 17:00","title":"Belső ellenzéke szerint „hülyének néz mindenkit” a Magyar Tenisz Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","shortLead":"Maduro saját maga nem mondana le, csak az ellenzéki többségű parlamentben szeretne új választást.","id":"20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25343f2a-7525-4936-aa0a-2d0c75030a46","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Elorehozott_valasztast_ajanl_a_venezuelai_elnok","timestamp":"2019. május. 21. 06:24","title":"Előrehozott választást ajánl a venezuelai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Két kilométer választotta el egymástól a törökszentmiklósi telep romáit és a Mi Hazánk EP kampányfinisére időzített kopaszszemléjét, de a feszültség a két társaság között így is akkora volt, mintha szemtől szembe állnának egymással. Toroczkai László foglalkozása elérte a célját: a sajtó teljes létszámában jelen volt, és a végére az addig békés romákat is kellően felbőszítette a rasszista beszédekkel tűzdelt tüntetés, bár Balogh Lajos aktivista csillapította a kedélyeket. Így történt:","shortLead":"Két kilométer választotta el egymástól a törökszentmiklósi telep romáit és a Mi Hazánk EP kampányfinisére időzített...","id":"20190522_Torokszentmiklos__kene_cim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bccc30-4940-46ae-996e-7cbb3765d236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ff0eff-d166-480f-ae24-58a5f958f39c","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Torokszentmiklos__kene_cim","timestamp":"2019. május. 22. 11:51","title":"\"Arra az útra nem szabad kimenni, mert ha a rendőrök nekünk jönnek, nem lesz jó vége\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első teljes előzetes a Downton Abbey mozifilmhez.","shortLead":"Megérkezett az első teljes előzetes a Downton Abbey mozifilmhez.","id":"20190521_Kiralyi_latogatassal_kenyezteti_rajongoit_a_Downton_Abbey_mozifilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181c9b1d-f0a5-4297-9c1b-303d0eabbd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c2ea1a-a351-4aed-9044-17ddddf27e18","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Kiralyi_latogatassal_kenyezteti_rajongoit_a_Downton_Abbey_mozifilm","timestamp":"2019. május. 21. 21:38","title":"Királyi látogatással kényezteti rajongóit a Downton Abbey mozifilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A számlagyár vezetői nem ismerték el a bűnösségüket, Kuna és Berki csak vásárolt tőlük. ","shortLead":"A számlagyár vezetői nem ismerték el a bűnösségüket, Kuna és Berki csak vásárolt tőlük. ","id":"20190521_Kuna_Tibor_es_BErki_Krisztian_is_elismerte_bunosseget_a_szamlagyaros_perben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e97374-4fdd-4279-8997-7832ba2f3bef","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Kuna_Tibor_es_BErki_Krisztian_is_elismerte_bunosseget_a_szamlagyaros_perben","timestamp":"2019. május. 21. 19:40","title":"Kuna Tibor és Berki Krisztián is elismerte bűnösségét a számlagyáros perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]