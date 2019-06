Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89503cff-cb77-4e64-bd71-f31b510d06fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset vasárnap reggel történt, öten megsérültek.","shortLead":"A baleset vasárnap reggel történt, öten megsérültek.","id":"20190602_Ket_hajo_utkozott_Velenceben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89503cff-cb77-4e64-bd71-f31b510d06fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695106c-dc49-40a8-bcda-d8d04f4c42ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Ket_hajo_utkozott_Velenceben__video","timestamp":"2019. június. 02. 10:51","title":"Két hajó ütközött Velencében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg a felelősöket - mondta el Li Tae Ho második külügyminiszter-helyettes egy szöuli kormányzati válságkezelési tanácskozáson vasárnap.","shortLead":"Dél-Korea pedig arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a végzetes dunai hajóbaleset okát, és nevezze meg...","id":"20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b7e599-4c4c-44cd-ab46-038949c88eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_Vizalatti_dronokkal_keresik_a_dunai_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 02. 08:10","title":"Vízalatti drónokkal keresik a dunai hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968683f8-acb8-463f-80e4-b5fb7e4263f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína vizsgálatot indít a FedEx amerikai globális szállítmányozó vállalat ellen azt követően, hogy a Huawei Technologies kínai technológiai nagyvállalat csomagjait engedély nélkül \"eltérítették\" - számolt be a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. 