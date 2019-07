A Magyar Telekom fellebbez a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) döntése ellen, amiben az 25 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a céget, közölte a Magyar Telekom az MTI-vel kedden. Mint korábban megírtuk, a céget azért kaszálta el a médiahatóság, mert előzetes értesítés nélkül változtatott számlázási gyakorlatán, emiatt több százezer előfizető nem értesült az egyoldalú módosításkor őt megillető jogokról.

A cég azt írja, a változtatással a célja az otthoni vezetékes - lakossági - számlázási ciklusok egységesítése volt, hogy valamennyi előfizetői havi számla befizetési határideje az adott tárgyhónap végére essen, és ne csússzon át a következő hónap elejére. Így a számlák befizetésének beérkezési határideje egységesen tárgyhóra esik, ezáltal kiszámítható, könnyebben követhető. Az átállással a számlaküldés és a beérkezési határidő között a befizetésre rendelkezésre álló idő nem rövidült meg.

Azt is közölte a Magyar Telekom, hogy az érintett ügyfeleknek a befizetések megkönnyítése érdekében az október eleji havi számla bruttó végösszegéből 5 százalékot jóváírtak, csökkentve ezzel a hónap során befizetendő díjakat. Ezen kívül az érintettek közül akik online, személyes vagy telefonos úton felkeresték a Telekomot, díjmentes fizetési könnyítést is igényelhettek, erre csatornáikon külön fel is hívták az érintettek figyelmét. A változásról a cég tájékoztatást adott az érintett ügyfeleknek a tavaly októberben kiküldött havi számlákon, és különböző más csatornákon is.

A Magyar Telekom álláspontja szerint nem történt olyan szerződésmódosítás, ami az előfizetők - a változást 30 nappal megelőző - tájékoztatását szükségessé tette volna - olvasható a közleményben.