Talányos képet posztolt október 21-én a Waberer’s Facebook oldala, amellyel tulajdonképpen véget vet a társaság új nevével kapcsolatos találgatásoknak, a bejegyzést most szúrta ki a Vezess.hu .

A szállítmányozó cég fotóján látható kamionon már a Nexways felirat szerepel, vélhetően ezen a néven folytatja a Waberer's. Megújult az arculathoz tartozó nap, és a szlogen is, amely a "Your succes in motion" lesz a jövőben, írja a portál.