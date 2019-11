Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és feleségének: akarattal és türelemmel szép eredményeket lehet elérni. ","shortLead":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és...","id":"20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3b68c6-190d-448d-946f-59a4156cd91f","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","timestamp":"2019. november. 05. 07:02","title":"Kulka János példája ad erőt Sas Józsefnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok szakemberei megkezdték a felszámoláshoz szükséges intézkedéseket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.","shortLead":"A Dunától keletre fekvő borvidékeken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége, az illetékes kormányhivatalok...","id":"20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02f84be2-acea-4b47-884e-006ffcec8cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcd82ad-e3ab-4c44-88e2-62c2c5500b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_aranyszinu_sargasag_szolo_borvidek_betegseg_fitoplazma_nebih","timestamp":"2019. november. 04. 16:06","title":"Már a Dunától keletre is megjelent a rettegett szőlőbetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","shortLead":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","id":"20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafbc63-8bd6-45a7-93cc-54f8c5220985","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","timestamp":"2019. november. 05. 07:22","title":"Videó: Több százan tüntettek a lúgos orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5d5fd6-14a4-4c3f-bb8e-e6cd47565f8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pedig nem valószínű, hogy nekimenne valaminek.","shortLead":"Pedig nem valószínű, hogy nekimenne valaminek.","id":"20191105_Leallt_a_Libego_a_kod_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e5d5fd6-14a4-4c3f-bb8e-e6cd47565f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2a8d15-9678-4e2d-ac92-7c6742d546fb","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Leallt_a_Libego_a_kod_miatt","timestamp":"2019. november. 05. 10:32","title":"Leállt a Libegő a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae375d1-7c54-4b75-a990-4b5eda24adf4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kásler Miklós szerint a díj nemcsak a kormány nagyrabecsülését, hanem az olvasóközönség tiszteletét és szeretetét is kifejezi.\r

\r

","shortLead":"Kásler Miklós szerint a díj nemcsak a kormány nagyrabecsülését, hanem az olvasóközönség tiszteletét és szeretetét is...","id":"20191105_A_nemzet_muvesze_lett_Bodor_Adam_es_Czako_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae375d1-7c54-4b75-a990-4b5eda24adf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ee1a1f-9a33-4199-8d8d-df9d7aa34849","keywords":null,"link":"/kultura/20191105_A_nemzet_muvesze_lett_Bodor_Adam_es_Czako_Gabor","timestamp":"2019. november. 05. 13:55","title":"A Nemzet Művésze lett Bodor Ádám és Czakó Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak kiszavaztak a városrész vezetéséből.","shortLead":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak...","id":"20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e13516-3269-4909-82cb-e1d89d10c64f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","timestamp":"2019. november. 05. 15:02","title":"Baranyi Krisztinát egyetlen bizottságba sem szavazták be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9989caf9-0376-43d1-b270-21be55238c43","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kínában lezajlott bejelentés mellett külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, Magyarország nem tesz különbséget a cégek között nemzetiségi alapon. Korábban arról lehetett olvasni, az Egyesült Államokat nyugtalanítják a Huawei túl jó magyar kapcsolatai. \r

\r

","shortLead":"A Kínában lezajlott bejelentés mellett külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, Magyarország nem tesz...","id":"20191105_A_Huawei_epiti_a_magyarorszagi_5Ghalozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9989caf9-0376-43d1-b270-21be55238c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbf340c-4488-4cea-9028-4c149a3804b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_A_Huawei_epiti_a_magyarorszagi_5Ghalozatot","timestamp":"2019. november. 05. 09:15","title":"A Huawei közreműködésével épül ki a magyarországi 5G-hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b6c7dd-8410-45f7-b7b3-211abdcf6fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","shortLead":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","id":"20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b6c7dd-8410-45f7-b7b3-211abdcf6fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a260fc-9cc5-4d0a-b714-e4a556f05c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo","timestamp":"2019. november. 04. 13:03","title":"Megmutatta a Microsoft, milyen logót kap az új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]