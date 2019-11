Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"096c147a-383d-40d6-bd5f-8cef19500377","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pierre Krähenbühl főbiztos azonnali hatállyal távozik posztjáról.","shortLead":"Pierre Krähenbühl főbiztos azonnali hatállyal távozik posztjáról.","id":"20191106_Lemondott_a_palesztinokat_segelyezo_ENSZszervezet_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096c147a-383d-40d6-bd5f-8cef19500377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888528f2-d834-4836-b26e-451e9a9e619a","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Lemondott_a_palesztinokat_segelyezo_ENSZszervezet_vezetoje","timestamp":"2019. november. 06. 21:25","title":"Lemondott a palesztinokat segélyező ENSZ-szervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy villanyóra miatt vonultak ki a tűzoltók, de kiderült, hogy szivárog a gáz. ","shortLead":"Egy villanyóra miatt vonultak ki a tűzoltók, de kiderült, hogy szivárog a gáz. ","id":"20191107_Gazszivargas_miatt_kiuritettek_egy_hazat_a_Margit_koruton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a15143-4dab-49d0-8823-30d487f905b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Gazszivargas_miatt_kiuritettek_egy_hazat_a_Margit_koruton","timestamp":"2019. november. 07. 10:15","title":"Gázszivárgás miatt kiürítettek egy házat a Margit körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","shortLead":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","id":"20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bde6c-f5cf-4415-9d0c-d34deb298e28","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","timestamp":"2019. november. 06. 12:36","title":"Miért küldött vészjelzést Mészáros tőzsdei cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész csütörtök délután tüntetnek Recep Tayyip Erdogan, illetve a szíriai török beavatkozás ellen Budapesten. Ausztriában élő kurdok is megjelenhetnek. ","shortLead":"Egész csütörtök délután tüntetnek Recep Tayyip Erdogan, illetve a szíriai török beavatkozás ellen Budapesten...","id":"20191106_Kulfoldrol_is_erkeznek_Erdoganellentuntetok_a_csutortoki_vonulo_demonstraciora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a62a41-633c-4663-87b4-a9a943a29f42","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Kulfoldrol_is_erkeznek_Erdoganellentuntetok_a_csutortoki_vonulo_demonstraciora","timestamp":"2019. november. 06. 15:36","title":"Külföldi tüntetőkkel lehet zajosabb az Erdogan elleni tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9010b631-d206-4c68-83a8-6bd9167998c7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása miatt. Több közösségi közlekedési járat rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik.\r

","shortLead":"Forgalomkorlátozások lesznek ma Budapesten Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása miatt. Több közösségi...","id":"20191107_budapest_klozlekedes_forgalmi_valtozas_erdogan_torok_elnik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9010b631-d206-4c68-83a8-6bd9167998c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543f3a63-3d9f-467f-b626-d70494e2e099","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_budapest_klozlekedes_forgalmi_valtozas_erdogan_torok_elnik","timestamp":"2019. november. 07. 05:27","title":"Így változik a budapesti közlekedés Erdogan érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az alkotmányozás során vetődött fel ez az ötlet.","shortLead":"Az alkotmányozás során vetődött fel ez az ötlet.","id":"20191107_Felmerult_hogy_Debrecen_legyen_a_fovaros_de_a_kormany_elvetette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fed8b03-0e41-4aae-8bc0-528df35daaa2","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Felmerult_hogy_Debrecen_legyen_a_fovaros_de_a_kormany_elvetette","timestamp":"2019. november. 07. 12:39","title":"Felmerült, hogy Debrecen legyen a főváros, de a kormány elvetette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botránnyal indult a közgyűlés alakuló ülése a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket. Az indulatok hamar elszabadultak, tüntetők folyamatosan zavarják az ülést, a rendőrök is kiszálltak. Tudósítóink a helyszínen vannak, kövesse velünk az eseményeket percről percre!","shortLead":"Botránnyal indult a közgyűlés alakuló ülése a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket...","id":"20191107_Borkai_Gyor_alakulo_kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b717d-8b2c-45fe-8121-af87eb0957c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Borkai_Gyor_alakulo_kozgyules","timestamp":"2019. november. 07. 14:45","title":"Balhé a győri városházán, Borkai letette az esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Remek lehetett a hangulat a találkozón.","shortLead":"Remek lehetett a hangulat a találkozón.","id":"20191107_Onnek_melyik_film_jut_eszebe_Ader_es_Erdogan_kozos_fotojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebf0858-f0c9-438a-b9c3-c031e092e942","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Onnek_melyik_film_jut_eszebe_Ader_es_Erdogan_kozos_fotojarol","timestamp":"2019. november. 07. 13:11","title":"Önnek melyik film jut eszébe Áder és Erdogan közös fotójáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]