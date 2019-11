Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A marseille-i kikötő vizéből három embert kellett kimenteni.","shortLead":"A marseille-i kikötő vizéből három embert kellett kimenteni.","id":"20191118_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_autos_aki_a_vakon_kovette_az_navit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6eb9df-ed00-4aea-96b7-0a760e9d67bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_autos_aki_a_vakon_kovette_az_navit","timestamp":"2019. november. 18. 21:12","title":"A Földközi-tengerbe zuhant egy autós, aki vakon követte a GPS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","shortLead":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","id":"20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adae2700-53a1-4253-9482-ba5889df10d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","timestamp":"2019. november. 18. 18:34","title":"Elárverezik az állami vagyonkezelő balatoni üdülőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027c3a31-82d2-4683-8aa2-0d02f6f26f2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több magyarországi kereskedőnél is kapható a Hamánek márkájú termék.","shortLead":"Több magyarországi kereskedőnél is kapható a Hamánek márkájú termék.","id":"20191118_higany_arzen_bebietel_visszahivas_nebih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027c3a31-82d2-4683-8aa2-0d02f6f26f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effd98bd-4e3b-4345-8001-6eadb1b99d67","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_higany_arzen_bebietel_visszahivas_nebih","timestamp":"2019. november. 18. 20:53","title":"Higannyal és arzénnal szennyezett bébiételt hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja miatt indított nyomozást.","shortLead":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja...","id":"20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39120d7-4fc0-487e-b730-7fcf1e022479","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","timestamp":"2019. november. 19. 15:44","title":"Leállították a Julian Assange elleni nyomozást Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több fájdalomcsillapító. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Eb-kijutásért játszik a magyar válogatott Walesben, súlyosbodik a lakhatási válság, receptköteles lesz több...","id":"20191119_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e03243f-fe43-4db9-b8bd-d9152ff65d81","keywords":null,"link":"/360/20191119_Radar360","timestamp":"2019. november. 19. 08:00","title":"Radar360: Váratlan dolog történt idehaza és Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48637574-70fd-46f1-9723-7c463184ee1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magas labda volt, be is indult a mémgyár.","shortLead":"Magas labda volt, be is indult a mémgyár.","id":"20191119_Ilyen_az_amikor_Chandler_a_Jobaratokbol_Jokerkent_pozol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48637574-70fd-46f1-9723-7c463184ee1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f2ccd4-ac58-4e9a-b52a-09881548a40f","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Ilyen_az_amikor_Chandler_a_Jobaratokbol_Jokerkent_pozol","timestamp":"2019. november. 19. 10:57","title":"Ilyen az, amikor Chandler a Jóbarátokból Jokerként pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőségre bukkantak a WhatsApp kódsorában, amelyet egy megfelelően átalakított MP4 fájl segítségével lehet kihasználni. A hiba miatt az appban tárolt összes információhoz hozzáférhet a támadó.","shortLead":"Súlyos sebezhetőségre bukkantak a WhatsApp kódsorában, amelyet egy megfelelően átalakított MP4 fájl segítségével lehet...","id":"20191118_whatsapp_sebezhetoseg_mp4_videofajl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096a3ad5-e7ad-4f75-9d5f-fb7eacab5b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_whatsapp_sebezhetoseg_mp4_videofajl","timestamp":"2019. november. 18. 19:03","title":"Ha rajta van a WhatsApp a telefonján, akkor sürgősen frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hibára bukkant az Android rendszerében egy kiberbiztonsági cég, amellyel a mobil kamerája távolról is vezérelhetővé vált. A probléma javítását már elkészítette a Google, de az már a telefongyártókon múlik, mikor küldik ki a készülékeikre a frissítést.","shortLead":"Olyan hibára bukkant az Android rendszerében egy kiberbiztonsági cég, amellyel a mobil kamerája távolról is...","id":"20191120_android_hiba_serulekenyseg_kamera_alkalmazas_leskelodes_hacker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d7664f-a7ce-4bf5-980f-279b11ae7de0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_android_hiba_serulekenyseg_kamera_alkalmazas_leskelodes_hacker","timestamp":"2019. november. 20. 15:03","title":"Durva hibát találtak: mások is leselkedhetnek az androidos telefonok kameráján át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]