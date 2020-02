Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2003 és 2005 közötti ügyekben jutottak el a vádemelésig.","shortLead":"2003 és 2005 közötti ügyekben jutottak el a vádemelésig.","id":"20200217_Tizennegy_volt_kepviselo_es_ket_jegyzo_ellen_emeltek_vadat_a_terezvarosi_ingatlanugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26494655-3a08-487d-a6d9-2c4a2feae84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a08ab45-1b5a-4ae3-8d4f-171bfbe4210a","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Tizennegy_volt_kepviselo_es_ket_jegyzo_ellen_emeltek_vadat_a_terezvarosi_ingatlanugyben","timestamp":"2020. február. 17. 09:28","title":"Tizennégy volt képviselő és két jegyző ellen emeltek vádat a terézvárosi ingatlanügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","shortLead":"A boltosok kutatni kezdtek a nő után.","id":"20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa2f2581-5e1d-4cfc-8d40-3c36843b6925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98eba4c-af0a-4f8d-a28c-80c3526eb0d6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Egy_belga_turiban_talaltak_egy_fotoalbumot_benne_Bruce_Willissszel_Johnny_Deppel_es_masokkal_pozolo_ismeretlen_no","timestamp":"2020. február. 18. 09:35","title":"Egy belga turkálóban találtak egy fotóalbumot, benne Bruce Willis, Johnny Depp és egy ismeretlen nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hagyományosan felszólal az ülésszakok parlamenti nyitányán. Most ez elmaradt, Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke elárulta, mi történt.","shortLead":"A miniszterelnök hagyományosan felszólal az ülésszakok parlamenti nyitányán. Most ez elmaradt, Havasi Bertalan, Orbán...","id":"20200217_Orban_a_koronavirus_miatt_nem_szolalt_fel_a_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efb5a8a-dd5c-4d81-8fca-21c3968461ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Orban_a_koronavirus_miatt_nem_szolalt_fel_a_Parlamentben","timestamp":"2020. február. 17. 15:15","title":"Orbán a koronavírus miatt nem szólalt fel a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b36801-a15f-4b23-8568-a08a661352ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Podmaniczky Krisztinának ez már a harmadik aranyérme.","shortLead":"Podmaniczky Krisztinának ez már a harmadik aranyérme.","id":"20200218_Olimpiai_aranyat_nyert_egy_komaromi_cukrasz_egy_majmos_oregemberrel_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b36801-a15f-4b23-8568-a08a661352ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89ae12-4161-4cc5-a553-3efa92d59be6","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Olimpiai_aranyat_nyert_egy_komaromi_cukrasz_egy_majmos_oregemberrel_foto","timestamp":"2020. február. 18. 10:10","title":"Olimpiai aranyat nyert egy komáromi cukrász egy majmos öregemberrel (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad. Ugyanakkor napjainkban sokunk életvitele ezzel nehezen egyeztethető. Miképp lehet feloldani ezt az ellentétet? ","shortLead":"Bizonyított tény, hogy a stabil hátterű emberek munkahelyi és egyéb teljesítménye jobb, és tartósan jobb is marad...","id":"20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9773850a-22ab-404a-a44c-72599912bc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712df74b-ea36-4816-ac5d-d7185e51fd36","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200218_Stabil_hatter_ez_az_amire_vagyunk","timestamp":"2020. február. 18. 07:30","title":"Stabil háttér, ez az, amire vágyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456fc1a9-97ae-473a-8755-a09ca81c7479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikai főtanácsadó szerint a teljes termékenységi arányszámnak 2,1-nek kellene lennie, hogy a magyar társadalom fennmaradjon, de ez az Európai Unióban sehol sem valósul meg.","shortLead":"A statisztikai főtanácsadó szerint a teljes termékenységi arányszámnak 2,1-nek kellene lennie, hogy a magyar társadalom...","id":"20200218_885_ezer_magyar_fiatal_el_a_mamahotelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=456fc1a9-97ae-473a-8755-a09ca81c7479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdbdd18-0867-439e-9243-bd63f2a517f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_885_ezer_magyar_fiatal_el_a_mamahotelben","timestamp":"2020. február. 18. 10:29","title":"885 ezer magyar fiatal él mamahotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A miniszterelnök csúcsformában van. Kirakja a Rubik-kockát annak, aki nem bánja, hogy csal.","shortLead":"A miniszterelnök csúcsformában van. Kirakja a Rubik-kockát annak, aki nem bánja, hogy csal.","id":"20200217_Orbanertekeles_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d2fb474-6eb7-4ad0-8826-ae90650e0040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cc0902-f8cc-460f-a7ac-52004f7c2e86","keywords":null,"link":"/360/20200217_Orbanertekeles_2020","timestamp":"2020. február. 17. 11:00","title":"Tóta W.: Orbánértékelés, 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"1954-ben hozta meg egyhangú szavazással az Egyesült Államok Legfölső Bírósága a „Brown vs. Board of Education” elnevezésű híres döntését, amellyel alkotmányellenesnek nyilvánította és megtiltotta a faji elkülönítést (szegregációt) az oktatásban.","shortLead":"1954-ben hozta meg egyhangú szavazással az Egyesült Államok Legfölső Bírósága a „Brown vs. Board of Education”...","id":"20200217_TGM_Homaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4f90d6-c328-44e1-8013-a37f3fec00a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_TGM_Homaly","timestamp":"2020. február. 17. 16:25","title":"TGM: Homály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]