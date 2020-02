Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","shortLead":"Aki kattintott, élő szexműsort láthatott.","id":"20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97c0c0-224e-4654-a504-a78299fe0dda","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Veletlenul_egy_kinai_pornooldalra_vezetett_a_brit_kiralyi_csalad_honlapja","timestamp":"2020. február. 18. 14:52","title":"Véletlenül egy kínai pornóoldalra vezetett a brit királyi család honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","shortLead":"A Microsoft alapítója alaposan belegázolt Elon Musk lelkébe.","id":"20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f8669a-1b65-4993-99df-997bee24f485","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Bill_Gates_Porschet_vezet_Tesla_helyett_Musk_kiakadt","timestamp":"2020. február. 19. 17:05","title":"Bill Gates Porschét vezet Tesla helyett, Musk kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint az agykutatás új korszaka kezdődhet, köszönhetően egy új eljárásnak, amellyel két napig is életben tartható és vizsgálható a műtét útján eltávolított agyszövet.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint az agykutatás új korszaka kezdődhet, köszönhetően egy új eljárásnak, amellyel két napig is...","id":"20200217_emberi_agy_agykutatas_agyszovet_szovetminta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b4be5-07e1-4f39-b80c-f18fca6f0818","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_emberi_agy_agykutatas_agyszovet_szovetminta","timestamp":"2020. február. 17. 20:15","title":"Egy új technikának hála még 48 óráig működik a testből kiszedett agydarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f987cb9e-2fc3-4abb-9e0c-0a7b629984e0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A mainstream és az underground ellentétéből a magyar hiphop szcéna sem maradt ki. A mesterséges intelligencia viszont itt sem tud hibázni, legalábbis erről tanúskodik egy új beszámoló. 