Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közösségi média oldal szerint túl messzire mentek. ","shortLead":"A közösségi média oldal szerint túl messzire mentek. ","id":"20200222_A_Twitter_felfuggesztette_Bloomberg_kampanyanak_manipulalt_videojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93063a9c-0f2d-4a22-b12a-62c4f55feff7","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_A_Twitter_felfuggesztette_Bloomberg_kampanyanak_manipulalt_videojat","timestamp":"2020. február. 22. 10:44","title":"A Twitter felfüggesztette Bloomberg deepfake videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nincsenek politikai kapcsolatai és kinevezéséhez a szintén miskolci igazságügyi miniszternek sincs köze - állítja az Országos Bírósági Hivatal új elnöke. Elődje, Handó Tünde munkájáról nem mond véleményt, de határozott szándéka, hogy béke legyen a bíróságokon. Portréinterjú Senyei Györggyel.","shortLead":"Nincsenek politikai kapcsolatai és kinevezéséhez a szintén miskolci igazságügyi miniszternek sincs köze - állítja...","id":"202008_senyei_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b3fb79f-51fb-4e59-960a-12fe18d77e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76b7ea5-d082-4c6b-8abb-28ac82bec9e8","keywords":null,"link":"/360/202008_senyei_gyorgy","timestamp":"2020. február. 21. 19:00","title":"Senyei György: \"A bíróságoknak a kritikával együtt kell élniük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5544e0a-6b58-4503-9c9c-8ab457846eb6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna oldal sokakat érintő kérdéskört tekintett át egy szakértővel.","shortLead":"Az Adózóna oldal sokakat érintő kérdéskört tekintett át egy szakértővel.","id":"20200222_Sokaknak_a_legnagyobb_kihivas_a_nyugdij_elott__igy_igazolhato_a_szolgalati_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5544e0a-6b58-4503-9c9c-8ab457846eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600ec6d7-8705-4329-b6e6-e315b292211f","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Sokaknak_a_legnagyobb_kihivas_a_nyugdij_elott__igy_igazolhato_a_szolgalati_ido","timestamp":"2020. február. 22. 09:32","title":"Sokaknak a legnagyobb kihívás a nyugdíj előtt, hogyan igazolható a szolgálati idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A második áldozat egy nő.","shortLead":"A második áldozat egy nő.","id":"20200222_Mar_ket_halottja_van_a_koronavirusnak_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d0d737-ea3b-462a-8aa3-c684f021ab15","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Mar_ket_halottja_van_a_koronavirusnak_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 22. 11:17","title":"Már két halottja van a koronavírusnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán teszteli a Spotify azt a funkciót, amely lehetővé teszi, hogy egy adott dalnál a dalszöveg is megjelenhessen. A felhasználók viszont nagyon örülnek az újdonságnak.","shortLead":"Egyelőre csupán teszteli a Spotify azt a funkciót, amely lehetővé teszi, hogy egy adott dalnál a dalszöveg is...","id":"20200220_spotify_zeneszoveg_dal_dalszoveg_megjelenitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64da3288-b837-4fb2-933a-b4e84b0abaeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_spotify_zeneszoveg_dal_dalszoveg_megjelenitese","timestamp":"2020. február. 20. 17:03","title":"Régóta várt funkció került a Spotifyba, mehet a közös éneklés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03d3ff6-ee07-4f95-94a0-cb2a6850f4ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Popszámra balettozva hívják fel a figyelmet az áldozatok kiszolgáltatottságára.","shortLead":"Popszámra balettozva hívják fel a figyelmet az áldozatok kiszolgáltatottságára.","id":"20200220_Videoklippel_kampanyol_a_csaladon_beluli_eroszak_ellen_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03d3ff6-ee07-4f95-94a0-cb2a6850f4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4617aa2-3d91-4641-99e0-a597d0b787a9","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Videoklippel_kampanyol_a_csaladon_beluli_eroszak_ellen_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 20. 17:09","title":"Videóklippel kampányol a családon belüli erőszak ellen a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz mindenki, akit az állam ügyészsége bűnösnek minősít. Volt már ilyen. Vélemény.","shortLead":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz...","id":"20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a94544-7516-420e-8bb7-adb3c04d816f","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","timestamp":"2020. február. 21. 12:18","title":"Révész: A nagy magyar bűnözőszaporítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerző a szövegben egyáltalán nem tér ki arra, hogy a férfiaknak milyen felelősségük van a fogamzásgátlásban és a nem kívánt terhességhez vezető helyzetekben.","shortLead":"A szerző a szövegben egyáltalán nem tér ki arra, hogy a férfiaknak milyen felelősségük van a fogamzásgátlásban és a nem...","id":"20200221_biosztankonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89536eca-7855-4cdf-af2c-02d8138913a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_biosztankonyv","timestamp":"2020. február. 21. 15:36","title":"Állami tankönyvben írnak az abortuszellenességről, és hibáztatják a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]