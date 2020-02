Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált az elnökjelöltségért folyó előválasztási küzdelemben. A jogásznő eddig minden választást megnyert, amin indult, most azonban sokkal nehezebb dolga lesz.","shortLead":"Az amerikai média kedvence Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki a mérsékelt demokraták egyik reménységévé vált...","id":"202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19aae30f-6bdc-411f-9f68-c96ffcb50bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e513218-d06d-4b7b-99d6-15fe96c8a096","keywords":null,"link":"/360/202008_amy_klobuchar_minnesotai_meglepetesember","timestamp":"2020. február. 24. 14:00","title":"Volt szerelmeit is képes megpumpolni a humoros demokrata elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2806b3e9-db25-4009-896a-efd6868749af","c_author":"HVG","category":"360","description":"A háztartási gépekre szakosodott vállalkozásnál a szerelők 12 ezer forintos óradíjért dolgoznak, de a cég nem alkalmaz akárkit.","shortLead":"A háztartási gépekre szakosodott vállalkozásnál a szerelők 12 ezer forintos óradíjért dolgoznak, de a cég nem alkalmaz...","id":"202008_mesterfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2806b3e9-db25-4009-896a-efd6868749af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140ac75d-1e69-4ea9-9bfc-8d83a3597b0e","keywords":null,"link":"/360/202008_mesterfogas","timestamp":"2020. február. 24. 10:00","title":"Ezek az amerikai szakik egy órán belül érkeznek, ha meg kell javítani valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12217489-516f-4689-a911-cf8ec6c449b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beelőzve a telefonszétszedésekre szakosodott iFixitet, az egyik YouTube-csatorna már magára vállalta azt a feladatot, hogy megvizsgálja, mennyire könnyen javítható a Samsung ez évi egyik csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy S20.","shortLead":"Beelőzve a telefonszétszedésekre szakosodott iFixitet, az egyik YouTube-csatorna már magára vállalta azt a feladatot...","id":"20200225_samsung_galaxy_s20_teardown_video_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12217489-516f-4689-a911-cf8ec6c449b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e830ec0-0837-4664-888e-9a9a2afae2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_samsung_galaxy_s20_teardown_video_akkumulator","timestamp":"2020. február. 25. 09:03","title":"Szétszedték a Galaxy S20-at, és akadt egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár a köztévé műsorában magyarázta meg, mi is történt szerinte Gyöngyöspatán. Szegregáció például nem – utalt rá Rétvári Bence.","shortLead":"Az államtitkár a köztévé műsorában magyarázta meg, mi is történt szerinte Gyöngyöspatán. Szegregáció például nem –...","id":"20200224_retvari_bence_gyongyospata_romak_szegregacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647f532f-3835-4303-a3d1-6625df835ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_retvari_bence_gyongyospata_romak_szegregacio","timestamp":"2020. február. 24. 13:59","title":"Rétvári Gyöngyöspatáról: A képesség és nem a bőrszín alapján történt az átsorolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem a motiváció hiányzik a focistákból, hanem a belső mentális erő – magyarázta a válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Nem a motiváció hiányzik a focistákból, hanem a belső mentális erő – magyarázta a válogatott szövetségi kapitánya.","id":"20200224_Rossi_A_magyar_focistak_energiakeszlete_kimerul_a_nagy_meccsek_elotti_felkeszulesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24670876-ddb2-4a8c-87b6-e3baf5cedee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d95e1ac-c036-4835-9031-7fc3c90a257e","keywords":null,"link":"/sport/20200224_Rossi_A_magyar_focistak_energiakeszlete_kimerul_a_nagy_meccsek_elotti_felkeszulesben","timestamp":"2020. február. 24. 11:29","title":"Rossi: A magyar focisták energiakészlete kimerül a nagy meccsek előtti felkészülésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3474c55c-5182-4474-a36c-85546e839ce5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus harminc évig irányította az országot.","shortLead":"A politikus harminc évig irányította az országot.","id":"20200225_hoszni_mubarak_meghalt_egyiptom_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3474c55c-5182-4474-a36c-85546e839ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bf74c5-f559-47b3-810a-8a2bed007d20","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_hoszni_mubarak_meghalt_egyiptom_elnok","timestamp":"2020. február. 25. 12:21","title":"Meghalt Hoszni Mubarak volt egyiptomi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben csak olyan appok lehetnek majd fent a Play áruházban, amelyek már megkapták a helyadatok használatára szóló különleges engedélyt.","shortLead":"A jövőben csak olyan appok lehetnek majd fent a Play áruházban, amelyek már megkapták a helyadatok használatára szóló...","id":"20200225_google_android_alkalmazas_felhasznalok_vedelme_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0185516-b3d3-4654-b365-43a776d807b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_google_android_alkalmazas_felhasznalok_vedelme_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. február. 25. 08:03","title":"Rendet tesz a Google a Play áruházban, kilövik a kíváncsiskodó appokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0ff9a9-2536-4c24-9cf3-cc950795e455","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel azután, hogy a Huawei bemutatta a cég első összecsukható mobilját, most itt a második verzió – az ugyancsak méregdrága Mate Xs. A processzor erősebb lett, de több szempontból változatlan maradt a kép.","shortLead":"Egy évvel azután, hogy a Huawei bemutatta a cég első összecsukható mobilját, most itt a második verzió – az ugyancsak...","id":"20200225_huawei_mate_xs_osszecsukhato_okostelefon_bejelentes_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac0ff9a9-2536-4c24-9cf3-cc950795e455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589456ca-c6f1-4e13-99c8-0d7ff24247bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_huawei_mate_xs_osszecsukhato_okostelefon_bejelentes_specifikacio","timestamp":"2020. február. 24. 15:12","title":"Itt a Huawei új mobilja, az egymillió forintos Mate Xs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]