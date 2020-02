Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Húsznál is több nő állította, hogy a világhírű tenor nem viselkedett vele megfelelően. ","shortLead":"Húsznál is több nő állította, hogy a világhírű tenor nem viselkedett vele megfelelően. ","id":"20200225_placido_domingo_zaklatas_bocsanatkeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=698084bc-ede9-4d4a-a246-40789cd69994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663a1ccf-d9ba-4fa3-bb22-cf1811329cc2","keywords":null,"link":"/elet/20200225_placido_domingo_zaklatas_bocsanatkeres","timestamp":"2020. február. 25. 14:48","title":"Plácido Domingo bocsánatot kért a nőktől, akik zaklatással vádolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","shortLead":"Még idén elindíthatja a kormány a nyugdíjkötvényt, és a zöld állampapírt is piacra dobhatják.","id":"20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752da3ea-14ff-4213-8605-b7931b3af773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200224_Varga_Mihaly_hamarosan_elindul_a_nyugdijkotveny","timestamp":"2020. február. 24. 10:13","title":"Varga Mihály: Hamarosan elindul a nyugdíjkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0cf5ecd-9ba1-4877-8941-5a0813ac98d8","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Görögországban már a múlt héten jól elűzték a telet. A farsang végéhez közeledve megtartották a „füstös csütörtököt”. \r

\r

","shortLead":"Görögországban már a múlt héten jól elűzték a telet. A farsang végéhez közeledve megtartották a „füstös csütörtököt”.","id":"20200225_Bazi_nagy_gorog_sutogetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0cf5ecd-9ba1-4877-8941-5a0813ac98d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5e255a-2065-4d4e-843b-3de024009620","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Bazi_nagy_gorog_sutogetes","timestamp":"2020. február. 25. 10:10","title":"Bazi nagy görög füstölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hete érkezett vissza Olaszországból, azóta magas láz és szűnni nem akaró köhögés kínozza. ","shortLead":"Két hete érkezett vissza Olaszországból, azóta magas láz és szűnni nem akaró köhögés kínozza. ","id":"20200225_koronavirus_gyanu_magyar_Becs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecd4eb9-8c4a-4d99-ad47-78e82856505a","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_koronavirus_gyanu_magyar_Becs","timestamp":"2020. február. 25. 17:15","title":"Koronavírus gyanújával vittek kórházba egy magyar nőt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak azonnali vészhelyzetnél avatkozhat be a jegybank. Ha egy határon átnyúló fintech cégnél probléma van, kisebb az MNB fogyasztóvédelmi mozgástere, mint a magyar szolgáltatókkal szemben.","shortLead":"Csak azonnali vészhelyzetnél avatkozhat be a jegybank. Ha egy határon átnyúló fintech cégnél probléma van, kisebb...","id":"20200224_MNB_Revolut_TransferWise_fintech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08570bab-9813-49f4-ad1c-4b12e6159e23","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_MNB_Revolut_TransferWise_fintech","timestamp":"2020. február. 24. 10:07","title":"Figyelmeztet az MNB: Baj lehet a fintech cégeknél vezetett számlákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Követőnként mintegy 1,5 forintot tudnak elkérni az igazán népszerű videósok a TikTokon. Az egyik legnépszerűbb közülük a 17 éves Loren Gray, akinek olyan gyorsan növekszik a tábora, hogy jövőre már 312 millió forintot is érhetnek majd a videói – egyenként.","shortLead":"Követőnként mintegy 1,5 forintot tudnak elkérni az igazán népszerű videósok a TikTokon. Az egyik legnépszerűbb közülük...","id":"20200225_tiktok_video_influencer_bevetel_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0fbf72-8439-44c8-82f7-5bd62300a21a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_tiktok_video_influencer_bevetel_hirdetes","timestamp":"2020. február. 25. 12:03","title":"62,5 millió forintot lehet keresni a TikTokon – bejegyzésenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","shortLead":"Szerinte a divat is egyfajta erőszakot követ el a nőkön.","id":"20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f3c685-8146-477a-b4d4-0f1448c62bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54421ea0-5967-4a5a-a757-43d2092e6e9e","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Giorgio_Armani_Sokfelekeppen_meg_lehet_eroszakolni_egy_not","timestamp":"2020. február. 24. 09:46","title":"Giorgio Armani: Sokféleképpen meg lehet erőszakolni egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Taxis Szövetség szerint sem a lakók, sem a turizmus érdekét nem szolgálná, ha kitiltanák a fuvarokat a bulinegyedből.","shortLead":"Az Országos Taxis Szövetség szerint sem a lakók, sem a turizmus érdekét nem szolgálná, ha kitiltanák a fuvarokat...","id":"20200225_taxisok_vii_kerulet_polgarmester_niedermuller_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3526ef07-b24d-402d-b656-e275a5437080","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_taxisok_vii_kerulet_polgarmester_niedermuller_peter","timestamp":"2020. február. 25. 11:40","title":"Visszaszóltak a taxisok Niedermüller Péternek, aki kiszorítaná őket a kerületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]