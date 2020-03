Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl vagyunk az Oscar-díj izgalmain, de még nem látjuk a koronavírus-járvány végét. Bezzeg arra a kérdésre, hogy ki a magyar író, megkaptuk a választ. Ez volt a február az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Túl vagyunk az Oscar-díj izgalmain, de még nem látjuk a koronavírus-járvány végét. Bezzeg arra a kérdésre, hogy ki...","id":"20200301_Hogy_jutottunk_el_az_Eloskodoktol_a_virusokig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8e224e-94d8-47f6-8a9d-7395b8924992","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Hogy_jutottunk_el_az_Eloskodoktol_a_virusokig","timestamp":"2020. március. 01. 20:00","title":"Hogy jutottunk el az Élősködőktől a vírusokig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A több mint 40 ezer éves barlangi festmény a jelek szerint a monszunidőszak eltolódása és a környező cementgyárak pora miatt van végveszélyben. Pedig ez az egyik legrégebbi példája az ember figuratív képalkotásának és misztikus gondolkodásának.","shortLead":"A több mint 40 ezer éves barlangi festmény a jelek szerint a monszunidőszak eltolódása és a környező cementgyárak pora...","id":"202009__indonez_barlangrajz__44_ezer_ev__popcorndatalas__kobe_firkalva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813ed18c-eb89-4917-9cc0-e0f4ef662541","keywords":null,"link":"/360/202009__indonez_barlangrajz__44_ezer_ev__popcorndatalas__kobe_firkalva","timestamp":"2020. március. 02. 15:00","title":"A klímaváltozás pusztíthatja el a világ legrégebbi barlangrajzát Celebeszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954c1793-15e1-4eff-9b7a-14ede4b91349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselő döntött úgy, hogy elhagyja a pártot. Bana Tibor a mandátumáról nem mond le, függetlenként folytatja.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselő döntött úgy, hogy elhagyja a pártot. Bana Tibor a mandátumáról nem mond le, függetlenként...","id":"20200302_Kilepett_a_Jobbikbol_a_part_volt_alelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954c1793-15e1-4eff-9b7a-14ede4b91349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866e9a17-076c-4911-9f3c-ed4a87842687","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Kilepett_a_Jobbikbol_a_part_volt_alelnoke","timestamp":"2020. március. 02. 17:37","title":"Kilépett a Jobbikból a párt volt alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyi újdonságot pakolt üzenetküldőjébe a Facebook, hogy a program kódját már az üzemeltetőnek is kihívás átlátni. A megoldás: mindent kivesznek, ami nem kell.","shortLead":"Annyi újdonságot pakolt üzenetküldőjébe a Facebook, hogy a program kódját már az üzemeltetőnek is kihívás átlátni...","id":"20200302_facebook_messenger_frissites_csevegoprogram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5255dbf5-21f3-4e82-bcd0-93a18758685f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_messenger_frissites_csevegoprogram","timestamp":"2020. március. 02. 19:33","title":"Jön az új Messenger, sokkal gyorsabb lesz, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések nyertesei.","shortLead":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések...","id":"20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da280f-d46e-4eef-a4b1-0f52479b9f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","timestamp":"2020. március. 03. 06:15","title":"Ángyán újabb földjelentése is a kormány porhintését igazolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár évekkel ezelőtt elveszítette, Stohl András a mai napig szeretne megfelelni édesapjának. Egy színpadi beszélgetés során Kadarkai Endrének elárulta, szerette a férfit, de félt is tőle, mert nevelésében a szép szó és az atyai szigor egyaránt helyet kapott.\r

\r

","shortLead":"Bár évekkel ezelőtt elveszítette, Stohl András a mai napig szeretne megfelelni édesapjának. Egy színpadi beszélgetés...","id":"20200302_Bandi_Bandi_pofon_lesz_a_vege__Stohl_Andras_apja_nevelesi_elveirol_meselt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e12659-3832-429a-aa22-90bf3e9dbd31","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Bandi_Bandi_pofon_lesz_a_vege__Stohl_Andras_apja_nevelesi_elveirol_meselt","timestamp":"2020. március. 02. 09:34","title":"„Bandi, Bandi, pofon lesz a vége!” – Stohl András az apja nevelési elveiről mesélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","shortLead":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","id":"20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f91985-6f4c-4240-b7f8-e974898c7c72","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","timestamp":"2020. március. 03. 09:21","title":"2020 eddigi legizgalmasabb újdonsága: itt a szupersportos új Alfa Romeo Giulia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e04bb3-b7e3-424b-8353-e3db6f613d00","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az Adnan Polat vezette Gül Baba Türbéje Alapítvány épp azt az ügyvédi irodát bízta meg egy törökországi rendezvényszervezés intézésével, amelyik a kereskedőházas szerződésekkel foglalkozott 2016-ban. A törökországi kereskedőházat mind a mai napig Polat cége üzemelteti, a türbe közbeszerzését pedig mintha csak rá szabták volna.","shortLead":"Az Adnan Polat vezette Gül Baba Türbéje Alapítvány épp azt az ügyvédi irodát bízta meg egy törökországi...","id":"20200302_gul_baba_adnan_polat_sarhegyi_ugyvedi_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e04bb3-b7e3-424b-8353-e3db6f613d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6da65b9-f532-4a42-aef7-e46ad28910ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_gul_baba_adnan_polat_sarhegyi_ugyvedi_iroda","timestamp":"2020. március. 02. 12:00","title":"A Fidesz ügyvédjei kopipészteltek egy nyert szerződést Orbán török barátjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]