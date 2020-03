Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján Varga Mihály pénzügyminiszter, Matolcsy György jegybankelnök és Orbán Viktor miniszterelnök az üzleti élet több száz prominense előtt beszélt a gazdaságpolitika főbb irányairól, a fideszes kormány elmúlt tíz évéről, amelyet mind ritka sikerként értékeltek. A koronavírus azonban így is központi téma lett, amelynek negatív hatásait egyelőre nem tudják felmérni. Orbán Viktor: Igaza lehet annak, aki szembemegy az autópályán a többiekkel A legtöbben a körülményekre és a tájékoztatás teljes hiányára panaszkodnak, és bár frusztráltak, mindenben szeretnének együttműködni a hatóságokkal. Azt megerősítették, hogy tényleg jártak bent náluk rendőrök, de azt mondják, éppen ők voltak azok, akik megnyugtatták őket. Órákig nem tudták a karanténba zárt iráni diákok, hogy egyikük tesztje pozitív lett Tartanak a fertőzésveszélytől, nem rendezik meg az ötödik Grand Slam-viadalnak is nevezett Indian Wells-i tenisztornát. Törölték Babos és Fucsovics versenyét a járvány miatt. A holland férfi tájékoztatta a kerület polgármesterét, hogy több tesztet is elvégeztek rajta, és távozhatott. Kiengedték a Szent László Kórházból a holland férfit. A magyar női kardválogatott bronzérmet nyert az athéni világkupa-versenyen, ezzel közelebb került az olimpiai részvétel kiharcolásához. Bronzérmes a női kardválogatott A mostani állás szerint Európába azért jönnek. \r

\r

Nagyon sajnálják, de nincs más választásuk. A mostani állás szerint Európába azért jönnek.

\r

A Pearl Jam elhalasztja a turnéját a koronavírus miatt. A lánya dél-franciaországi kastélyában húzza meg magát a volt olasz kormányfő a járvány ideje alatt. Berlusconi elmenekült Olaszországból a koronavírus elől