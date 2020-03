Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Csokorba szedte a Deloitte, hogy a járvány által érintett országokban milyen módon igyekszik csökkenteni...","id":"20200320_koronavirus_jarvany_valsag_kkv_gazdasag_adokonnyites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f4256f-090a-475d-85db-7dfd1de39c77","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_koronavirus_jarvany_valsag_kkv_gazdasag_adokonnyites","timestamp":"2020. március. 20. 12:06","title":"Koronavírus-válság: Magyarország alaposan lemaradt a kkv-k megsegítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester szerint az otthonról dolgozók miatt a parkolási helyzet semmivel nem lett jobb Budapest belvárosában, mint a veszélyhelyzet bevezetése előtt volt, így semmi sem indokolja a parkolás ingyenessé tételét.","shortLead":"A főpolgármester szerint az otthonról dolgozók miatt a parkolási helyzet semmivel nem lett jobb Budapest belvárosában...","id":"20200320_Egyelore_marad_fizetos_a_parkolas_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dfba4a-8444-4ad3-ab40-7f0e16183c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_Egyelore_marad_fizetos_a_parkolas_Budapesten","timestamp":"2020. március. 20. 10:39","title":"Egyelőre marad fizetős a parkolás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1dcd8f-bf9d-48f2-ab52-3750bfc14fce","c_author":"Dobos Emese - Kaufmann Balázs","category":"kkv","description":"Mind az éttermek, mind a héten a munkájukat elveszítők mentsvára lehet az étel-házhozszállítás, a kérdés azonban az, hogy rendelnek-e annyival többet az otthon maradók, hogy ez segítség az újonnan futárnak jelentkezőknek és a vendéglátóhelyeknek.","shortLead":"Mind az éttermek, mind a héten a munkájukat elveszítők mentsvára lehet az étel-házhozszállítás, a kérdés azonban az...","id":"20200320_A_hazhoz_szallitas_lehet_az_ettermek_tulelesenek_zaloga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1dcd8f-bf9d-48f2-ab52-3750bfc14fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60a25af-2510-4a29-9ef2-8f3dd6f47d39","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_A_hazhoz_szallitas_lehet_az_ettermek_tulelesenek_zaloga","timestamp":"2020. március. 20. 19:30","title":"A házhozszállítás segítheti az éttermek túlélését, de mi lesz a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat, hogy készüljenek rendesen. A tanároknak szerinte a karantén és a digitális oktatás több szabadidőt hozott.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat...","id":"20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4065b82b-6c8e-4a4d-8b39-8cc9ac5401d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","timestamp":"2020. március. 20. 09:10","title":"Maruzsa Zoltán: Változhat az érettségi, a NAT viszont nem, mert a tanároknak több idejük lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A pénteken közölt két elhunytról Müller Cecília azt mondta, a koronavírus-fertőzés mellett egyéb krónikus betegségeik is voltak.","shortLead":"A pénteken közölt két elhunytról Müller Cecília azt mondta, a koronavírus-fertőzés mellett egyéb krónikus betegségeik...","id":"20200320_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b8dabe-2f85-4906-b083-c296805a4580","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 20. 15:03","title":"Figyelmeztet az Operatív Törzs: A sajtó munkatársai gondolják át, mikor hová mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c97ca9-e034-42c3-98ac-f9a4bf122962","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A volt és a jelenlegi társulat fellépése vezetési stílusa ellen ellehetetlenítette az igazgató helyzetét, és végül ezt ő is belátta. Lemondott, és a színházat is otthagyja. De hogyan lett Eszenyi Enikőből, a hatalomnak beszólogató igazgatóból a Fidesz kedvence, és miért nem mertek sokáig szembeszállni vele a munkatársai? ","shortLead":"A volt és a jelenlegi társulat fellépése vezetési stílusa ellen ellehetetlenítette az igazgató helyzetét, és végül ezt...","id":"202012__eszenyi_eniko_taktikaja__elegedetlenseg__me_too__eljatszotta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c97ca9-e034-42c3-98ac-f9a4bf122962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891c9f84-62ee-4c31-8e83-4f422e092633","keywords":null,"link":"/360/202012__eszenyi_eniko_taktikaja__elegedetlenseg__me_too__eljatszotta","timestamp":"2020. március. 19. 19:40","title":"Drámai véget ért az Eszenyi-korszak a Vígben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]