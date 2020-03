Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2ae542f-3729-40e6-aa99-3596fa18cf77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó a koronavírus-járvány megelőzéséért publikálta valaha készült legegyszerűbb videóanyagát.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó a koronavírus-járvány megelőzéséért publikálta valaha készült legegyszerűbb videóanyagát.","id":"20200319_audi_koronavirus_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2ae542f-3729-40e6-aa99-3596fa18cf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd93a422-97a3-4fab-a4c7-66c109c9fba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_audi_koronavirus_reklam","timestamp":"2020. március. 19. 12:12","title":"Az Audi a 4 karikával mutatja meg, mi a teendőnk járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f716a175-444c-465f-a278-73592484d770","c_author":"Majtényi László","category":"360","description":"Az alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány által bevezetett különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában súlyos szabadságkorlátozást jelent. Majtényi László a HVG-nek írt cikkében arra is figyelmeztet, hogy a legnagyobb veszély az információszabadságot fenyegeti.","shortLead":"Az alkotmányjogász szerint az Orbán-kormány által bevezetett különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert...","id":"202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f716a175-444c-465f-a278-73592484d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09833981-735d-4e75-b990-c9c96af59dfc","keywords":null,"link":"/360/202012_a_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","timestamp":"2020. március. 19. 15:00","title":"Majtényi László: A különleges jogrend hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp azért utaznak a tóhoz, hogy ne érintkezzenek másokkal.","shortLead":"Csopakon megduplázódott az emberek száma, a polgármester szerint valódi \"happening-hangulat\" van, miközben többen épp...","id":"20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071f2b04-b932-48c2-a9fc-0ce4a2382d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Balaton_nyaralo_Siofok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 16:26","title":"Nyarat idéző tömeg, kígyózó sorok - a Balatonhoz menekülnek a nyaralótulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén Eszenyi Enikő – írta az igazgató közleményében. Lemondását számos egykori társulati tag és a színház néhány jelenlegi alkalmazottjának együttes kiállása előzte meg, sokak szerint Eszenyi vezetői stílusa elviselhetetlen közeget teremtett a színházban.","shortLead":"\"Maga és mások méltóságának megőrzése érdekében\" befejezi munkáját az általa tizenegyedik éve vezetett Vígszínház élén...","id":"20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6ff657-351c-4445-8968-bf58af27f0f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Eszenyi_Eniko_visszavonja_a_palyazatat_es_befejezi_vigszinhazi_munkajat","timestamp":"2020. március. 19. 16:21","title":"Eszenyi Enikő visszavonja a pályázatát és befejezi vígszínházi munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt megnövekedett adatforgalom miatt komoly terhelésnek lesz kitéve az internetes infrastruktúra – vélik az uniós szakpolitikusok, akik szerint mielőbb cselekedni kell.","shortLead":"A járvány miatt megnövekedett adatforgalom miatt komoly terhelésnek lesz kitéve az internetes infrastruktúra – vélik...","id":"20200319_eu_netflix_youtube_streaming_video_internet_adatforgalom_lassitas_felbontas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fb9afc-2a2b-4150-908d-72f2603c96db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_eu_netflix_youtube_streaming_video_internet_adatforgalom_lassitas_felbontas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 13:03","title":"Az EU rászólt a Netflixre és a YouTube-ra, hogy kapcsoljanak rosszabb felbontásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","shortLead":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","id":"20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb95170-45bb-4672-822b-68dff441687e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 20. 11:56","title":"Levélben kérik Orbán Viktor segítségét a mentődolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tíz országban kérdeztünk meg ott élő újságírókat, magyarokat arról, hogy miként változott meg az élet a koronavírus terjedésével. ","shortLead":"Tíz országban kérdeztünk meg ott élő újságírókat, magyarokat arról, hogy miként változott meg az élet a koronavírus...","id":"20200319_A_polgarok_nem_ertettek_meg_hogy_mennyire_sulyos_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fbbded-4080-4dd2-b4bb-e0b6905f7084","keywords":null,"link":"/360/20200319_A_polgarok_nem_ertettek_meg_hogy_mennyire_sulyos_a_helyzet","timestamp":"2020. március. 19. 20:30","title":"Van, aki az utolsó lencsekonzervért is megküzd, és van, aki nem érti, mennyire súlyos a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint egy újabb, a SnapChattől lenyúlt funkció elkészítésén dolgozik az Instagram csapata. A működéséről már egy videó is előkerült.","shortLead":"A jelek szerint egy újabb, a SnapChattől lenyúlt funkció elkészítésén dolgozik az Instagram csapata. A működéséről már...","id":"20200320_instagram_uzenetkuldes_onmegsemmisito_uzenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbb21e6-cdfd-406a-8daa-b315cb37152c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_instagram_uzenetkuldes_onmegsemmisito_uzenetek","timestamp":"2020. március. 20. 18:03","title":"Új funkciót kap az Instagram üzenetküldője, de valahonnan már ismerős lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]