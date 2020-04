Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","shortLead":"A kórokozó több helyről érkezhetett az országba.","id":"20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae090771-25ef-4fc1-968a-50d37da9ce86","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Tobbfele_koronavirust_is_izolaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 06. 09:30","title":"Többféle koronavírust is izoláltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most kevesebben fekszenek.","shortLead":"A járvány olyan mértékben nem csillapodik, ahogyan azt sokan remélték volna. Az intenzív osztályon mindenesetre most...","id":"20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c26f7d4-9e8b-41a1-a306-6667cf5d386e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befdc31c-ec83-4c41-b0f3-fc6fbf349b8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Olaszorszagban_4805_uj_fertozes_es_681_halaleset_volt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 18:24","title":"Olaszországban ma 4805 új fertőzés és 681 haláleset volt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet ismét tévé elé ülnie. Senna, Prost és a többiek ismét összecsapnak egymással.","shortLead":"Ha a modernkori Forma-1 nem is érdekli, a száguldó cirkusz valaha volt legizgalmasabb régi versenyeiért érdemes lehet...","id":"20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e30d7738-d6f9-4ef7-935b-bbfb9ccd6e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5b8b7c-f57d-42c2-808b-79cd4a51f6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200405_legendas_f1futam_ma_a_teveben_v8v12_motorok_mai_kommentar_es_modern_live_timing","timestamp":"2020. április. 05. 08:21","title":"Legendás F1-futam ma a tévében: V8-V12 motorok, friss kommentár és modern live timing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP kérésére. Gulyás Gergely miniszter is tapsolt.","shortLead":"Az MSZP kérésére. Gulyás Gergely miniszter is tapsolt.","id":"20200406_Megtapsoltak_a_Parlamentben_az_egeszsegugyi_dolgozokat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81964f21-3731-4226-8c40-e211a3a9f326","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Megtapsoltak_a_Parlamentben_az_egeszsegugyi_dolgozokat__video","timestamp":"2020. április. 06. 17:24","title":"Megtapsolták a Parlamentben az egészségügyi dolgozókat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200405_koronavirus_tudo_video_bcg_oltas_bill_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d9ffd7-7a53-4d0d-978a-69144b3a6e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff3f559-8fcd-40f7-8515-44f0bc421fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200405_koronavirus_tudo_video_bcg_oltas_bill_gates","timestamp":"2020. április. 05. 12:03","title":"Ez történt: előrelépés a koronavírus elleni oltóanyag ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397da295-aa53-4424-bbd4-225fcf9c83e6","c_author":"","category":"itthon","description":"Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. ","shortLead":"Andréka Péternek csak enyhe tünetei vannak, ezért otthoni karanténba vonult. ","id":"20200405_Pozitiv_lett_a_koronavirus_tesztje_a_kardiologiai_intezet_foigazgatojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=397da295-aa53-4424-bbd4-225fcf9c83e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec21dc72-139f-46a0-8bf2-e9fe128d31ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Pozitiv_lett_a_koronavirus_tesztje_a_kardiologiai_intezet_foigazgatojanak","timestamp":"2020. április. 05. 15:38","title":"Pozitív lett a koronavírus tesztje a kardiológiai intézet főigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári Palotában, hanem a Magyar Dolgozók Pártjának teljes apparátusát is. Arra nézve nincsenek hiteles források, hogy végül Rákosi Mátyás döntött másképp, vagy a bürokrácia miatt maradt el a költözés.","shortLead":"A személyi kultusz legsötétebb időszakában a kommunista vezetés nemcsak a minisztériumokat akarta elhelyezni a Budavári...","id":"202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad4595-ac5a-4514-b406-6c8649d541d3","keywords":null,"link":"/360/202014__budai_var__rakosi_matyas__elvtarsi_puritansag__partvezer_apalotaban","timestamp":"2020. április. 04. 19:30","title":"Elvtársi puritánság: Rákosiék a Várba költöztették volna a pártvezetőséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","shortLead":"Nem mindennapi mentés Pilisszentkereszten.","id":"20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe70b92c-2971-4ed5-9aa0-f82b905e0166","keywords":null,"link":"/elet/20200405_Dronnal_probaltak_lecsalogatni_egy_cicat_a_tetorol","timestamp":"2020. április. 05. 20:27","title":"Drónnal próbáltak lecsalogatni egy cicát a tetőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]