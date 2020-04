Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

A koronavírus miatt pörög az internetes kiskereskedelem, a házhoz szállítás pedig népszerűbb, mint valaha, az érintett vállalkozások alig bírják kielégíteni az igényeket – ez persze nem meglepő, a kormány a járványhelyzet miatt korlátozta a fizikai üzletek nyitva tartását, a munkavállalók jelentős része pedig nem jár be a munkahelyére, otthon ül home office-ban és/vagy a gyerekére vigyázva. Továbbá a kijárási korlátozások miatt legalábbis nem ajánlott lemenni a nagymamához vidékre, vinni neki ezt-azt, vagy esetleg hozni tőle egy kis pogácsát – marad tehát a csomagküldés.

A csomagautomaták ebben a környezetben különleges helyzetben vannak – mármint szó szerint, egyfelől ugye csomagküldésre használhatók, amire most nagy szükség van, másfelől a lakásoktól jellemzően eltérő helyszíneken vannak, ahova most nem annyira járnak az emberek.

Március közepén beszakadt, aztán kilőtt

A csomagforgalom növekedése március közepén megtört a Foxpost automatáiban, elsősorban a magánszemélyek által küldött csomagok forgalmában 50 százalékos visszaesést tapasztaltak – közölte a hvg.hu-val Bengyel Ádám, a cég alapító-vezérigazgatója. A cég forgalma a kijárási korlátozások bevezetéséig erős, 30 százalékos növekedésben volt a tavalyi évhez képest. A hó közepi visszaesés ellenére a márciust 24 százalékos növekedéssel zárták 2019 márciusával szemben – ez jól mutatja, hogy milyen erős növekedési pályán voltak a karantén előtt.

A visszaesés azonban nem tartott sokáig. „A karantén első két hete után az emberek rájöttek, hogy bevásárolni el kell menni és szinte mindenütt van már Foxpost-csomagautomata,

ráadásul a húsvét közeledett így a forgalmunk kilőtt,

jelenleg a karácsonyi volumeneket meghaladó napi csomagmennyiséget kezelünk” – mondja Bengyel Ádám. A magánszemélyek általi feladások száma április 4-én robbant és hirtelen megnégyszereződött, tehát az eredeti, járvány előtti növekedési trend duplájára ment vissza a forgalom.

A kihalt plázák még mindig népszerűek

Abban is volt változás, hogy elhelyezkedésük szerint mely automatákat preferálják a Foxpost ügyfelei. A plazákában lévő automatáik növekedése alacsonyabb mértékű, mint az élelmiszerüzletekben kihelyezett automatáiké. Persze ez sem meglepő, a plázák lényegében kihaltak, a bennük található üzletek nagy része teljesen bezárt, akár kötelező volt, akár csak a forgalom lenullázódása indokolta.

„Furcsamód elsősorban a magánszemélyek küldenek kevésbé plázákba, míg a webshopos rendelők továbbra is szívesen kérik a plázákban levő automatáinkban a rendeléseiket” – teszi hozzá Bengyel Ádám.

A Magyar Posta mintegy 51 automatával rendelkezik országszerte, ezek kihasználtsága stabil. Tapasztalataik szerint nincs olyan automata, amelynek forgalma kifejezetten a járvány miatt hirtelen megnőtt vagy épp ellenkezőleg csökkent volna – közölte a cég.

Az automatából házhoz küldés is kilőtt, itt is a normál forgalom dupláját kezeljük

– hívja fel a figyelmet egy újabb érdekességre a vezérigazgató. (Házhoz egy külsős futárcég viszi a csomagautomatában feladott csomagokat.)

A Foxpostnál nem tapasztaltak változást abban, hogy hogyan fizetnek az ügyfeleik (például webshopban előre vagy az automatánál utánvéttel). Ezzel szemben a Postánál azt tapasztalták, hogy gyakoribb az online fizetés a korábbiakhoz képest, azaz a megrendelt termékért előre fizetnek, a webshopon keresztül, hogy „a terméket csak gyorsan és egyszerűen át tudják venni”.

Gyorsabban átveszik az emberek

A Foxpostnál 7 napra emelték azt az időt, amíg egy beérkezett csomagot az automata rekeszében hagynak (vagyis amíg az automatából át lehet venni), hogy az ügyfeleknek „legyen ideje a heti bevásárlást és csomagügyek intézését összekötni”. Ennek ellenére

a csomagátvételi idő felgyorsult, az eddigi átlagos 24,3 óráról 23 órára.

Vagyis annak ellenére, hogy a lakosság (átlagban) kevesebbet mozog a lakásán kívül, az emberek (átlagban) hamarabb elmennek a csomagjaikért. Ezt persze magyarázhatja, hogy a mostani helyzetben sok embernek több szabadideje van csomagért menni, illetve rugalmasabban tudja beosztani az idejét – már csak azért is, mert a szabadidő eltöltésének lehetőségei enyhén szólva beszűkültek a korlátozások miatt.

A Posta csomagautomatáiban a csomagok őrzését 2 munkanapig biztosítják, de ügyfeleik jellemzően 24 órán belül legtöbbször átveszik csomagjaikat. „A járványügyi helyzetben – az idő rövidségére való tekintettel – nem figyeltünk meg ettől markánsan eltérő gyakorlatot” – állítják.

Növekedés várható

A járványhelyzet miatt a Foxpostnál nem volt szükség működésbeli változtatásokra vagy fejlesztésekre, legalábbis a higiéniával, fertőtlenítéssel kapcsolatos pluszintézkedéseken felül. 2019-ben hozott döntés alapján a hálózatot idén duplájára bővítik.

Hosszabb távon Bengyel Ádám egyértelműen arra számít, hogy egyre nagyobb lesz az igény az érintésmentes, biztonságos csomagküldésre, amely véleménye szerint az automatás küldésnél valósítható meg a legjobban. Ráadásul a kijárási korlátozások miatt a legtöbb személyes csomagátvételi lehetőség megszűnt, több ezer csomagpont vált elérhetetlenné, vagy erősen korlátozott hozzáférésűvé.

A piaci és a postai előrejelzések szerint is a várhatóan elhúzódó veszélyhelyzeti állapot hosszabb távon is erősíteni fogja az online megoldásokat – állítja a Posta. Így arra is számítanak, hogy a csomagautomaták népszerűsége és ismertsége is növekedni fog.