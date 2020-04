Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatokhoz, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.","id":"20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfa45ae-2d95-4408-94ea-914a86829507","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Ujabb_valsagkamatdontesen_van_tul_a_jegybank","timestamp":"2020. április. 28. 14:11","title":"Újabb válságkamatdöntésen van túl a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helyben fogyasztani még tilos, de telefonon már le lehet adni a rendelést.","shortLead":"Helyben fogyasztani még tilos, de telefonon már le lehet adni a rendelést.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_olaszorszag_napoly_pizzeria_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315629c9-f547-440b-8445-7251d6454365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa642f2-9f4f-489c-897a-09438f3d73a2","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_jarvany_olaszorszag_napoly_pizzeria_korlatozas","timestamp":"2020. április. 28. 15:32","title":"Újra kinyitottak a nápolyi pizzériák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","shortLead":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","id":"20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ae071-911f-4e0c-830f-4118845414dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 28. 14:05","title":"Lelassult a járvány Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 15-éig lesz érvényben a korlátozás, amelynek értelmében 500 fősnél nagyobb rendezvényt nem lehet tartani Magyarországon. A Bánkitó fesztivál már biztosan elmarad. ","shortLead":"Augusztus 15-éig lesz érvényben a korlátozás, amelynek értelmében 500 fősnél nagyobb rendezvényt nem lehet tartani...","id":"20200430_Az_otszaz_fos_korlatozas_megpecsetelheti_a_Sziget_es_nehany_mas_fesztival_sorsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442291e1-a797-41cd-adab-cd61a2224aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db48a1d-61f7-46f5-8a53-b3eac293c45a","keywords":null,"link":"/elet/20200430_Az_otszaz_fos_korlatozas_megpecsetelheti_a_Sziget_es_nehany_mas_fesztival_sorsat","timestamp":"2020. április. 30. 10:45","title":"Az ötszáz fős korlátozás megpecsételheti a Sziget és néhány más fesztivál sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","shortLead":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","id":"20200428_spanyolnatha_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3766ebc3-e908-472d-a75c-0daf0a7c8a93","keywords":null,"link":"/elet/20200428_spanyolnatha_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 21:32","title":"Túlélte a spanyolnáthát, most a koronavírusból is kigyógyult egy 101 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt Budapesten. Itt az alkalom újragondolni a főváros közlekedésfejlesztési terveit.","shortLead":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt...","id":"20200429_Kotetlen_palyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b37c15-7999-4aee-ad1a-f8be013ee951","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kotetlen_palyan","timestamp":"2020. április. 29. 13:00","title":"A járványt legyőzzük, de aztán újra idegbajt kapunk a pesti dugóktól. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a pár gyermekpornográf képeket is terjesztett különböző fórumokon.\r

","shortLead":"A gyanú szerint a pár gyermekpornográf képeket is terjesztett különböző fórumokon.\r

","id":"20200429_Sajat_gyermeket_zaklatta_egy_ferfi_elettarsa_pedofil_kepeket_keszitett_ovodasokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6883a50b-b0b5-473b-aab9-8d1d375cbf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Sajat_gyermeket_zaklatta_egy_ferfi_elettarsa_pedofil_kepeket_keszitett_ovodasokrol","timestamp":"2020. április. 29. 08:57","title":"Saját gyermekét zaklatta egy férfi, óvónő élettársa pedofil képeket készített óvodásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Félmilliárd dollárra lenne szükség, hogy egy darabig el tudják látni a rászorulókat.\r

","shortLead":"Félmilliárd dollárra lenne szükség, hogy egy darabig el tudják látni a rászorulókat.\r

","id":"20200429_ENSZ_Tobb_mint_43_millio_embernek_nem_jut_etel_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c486e62-2bc0-40a7-a993-6fbd5a7174b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_ENSZ_Tobb_mint_43_millio_embernek_nem_jut_etel_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 29. 06:15","title":"ENSZ: Több mint 43 millió embernek nem jut étel Kelet-Afrikában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]