[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Brüsszelbe hívta Orbánt vitázni az Európai Parlament elnöke, a gyöngyöspatai roma diákoknak jár a kártérítés. A hvg360...","id":"20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52f814-64bb-4b14-8f82-9dc47e56ac5d","keywords":null,"link":"/360/20200513_Radar360_Velemenye_miatt_vittek_el_az_idos_ferfit","timestamp":"2020. május. 13. 08:00","title":"Radar360: Véleménye miatt vitték el az idős férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c63675-8919-4f7e-addd-b529b97e5fc4","c_author":"Serdült Viktória","category":"kkv","description":"Évek óta zajlanak a pénteken beharangozott nemzeti oltóanyaggyár előkészületei, a kutatókat a Debreceni Egyetem, a technológiát az ország egyetlen vakcinaüzeme, a Fluart Kft. adja. A cég elődjét offshore háttere miatt 2009-ben még élesen támadta a Fidesz, mára viszont ők is rájöttek, stratégiai érdekük, hogy saját forrásból tudják megoldani az oltóanyag előállítását. A tesztüzem már 2017-ben elindult, a koronavírus-járvány azonban mindent borított.","shortLead":"Évek óta zajlanak a pénteken beharangozott nemzeti oltóanyaggyár előkészületei, a kutatókat a Debreceni Egyetem...","id":"20200512_Omninvest_Fluart_nemzeti_oltoanyaggyar_Debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c63675-8919-4f7e-addd-b529b97e5fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8619207d-2800-475b-82b7-001cd2e29c21","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Omninvest_Fluart_nemzeti_oltoanyaggyar_Debrecen","timestamp":"2020. május. 12. 06:30","title":"Minden kormány kedvenc vakcinagyártója kap szerepet a nemzeti oltóanyaggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Főkert leállíttatta a munkát, inkább megmentik a fákat.","shortLead":"A Főkert leállíttatta a munkát, inkább megmentik a fákat.","id":"20200512_Feleslegesen_vagtak_volna_ki_tobb_mint_100_fat_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13997d6d-ce34-4ae2-b11a-84e12bdb1ca5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_Feleslegesen_vagtak_volna_ki_tobb_mint_100_fat_Budapesten","timestamp":"2020. május. 12. 12:18","title":"Feleslegesen vágtak volna ki több mint 100 fát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","shortLead":"A stuttgarti gyártó hamarosan hivatalosan is leplezi zászlóshajó modelljének hetedik generációját.","id":"20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7fb1f1b-2823-42b8-a6ff-14b86d17ce05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebc7c9b-09f2-4fee-b97a-b6f992a2ac59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_kemfotok_roncstelepen_kaptak_lencsevegre_a_vadonatuj_mercedes_sosztalyt","timestamp":"2020. május. 12. 11:59","title":"Kémfotók: roncstelepen kapták lencsevégre az új Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","shortLead":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","id":"20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff45b3-d1d5-43e1-ad21-1e9e10af10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","timestamp":"2020. május. 12. 18:26","title":"Kirabolt egy szájmaszkos férfi egy takarékszövetkezetet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd0cc14-ef8a-403c-9633-34b6bc54d9c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Square Enix egy kedvezményének hála több mint félszáz videojátékhoz juthatnak hozzá a felhasználók, a befolyt összeget ráadásul jótékony célra fordítja a kiadó.","shortLead":"A Square Enix egy kedvezményének hála több mint félszáz videojátékhoz juthatnak hozzá a felhasználók, a befolyt...","id":"20200511_square_enix_steam_videojatek_vasarlas_akcios_aron_eidos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd0cc14-ef8a-403c-9633-34b6bc54d9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d347a3-24bd-404e-a447-44f430d43582","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_square_enix_steam_videojatek_vasarlas_akcios_aron_eidos","timestamp":"2020. május. 11. 19:03","title":"Egy áráért most 54 remek videojáték lehet az öné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f31a30-6f8b-4070-8572-88c23a9c6032","c_author":"Szabó Márta, Vass Péter, Weyer Béla","category":"360","description":"Az EU három nagy gazdasága, Német-, Olasz- és Spanyolország megkezdte a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedések lazítását. Az enyhítések széles skálán mozognak, és bármikor visszavonhatók, ha megugrik a fertőzöttek és a halottak száma.","shortLead":"Az EU három nagy gazdasága, Német-, Olasz- és Spanyolország megkezdte a koronavírus-járvány megfékezésére hozott...","id":"20200513_Resnyire_vagy_tagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f31a30-6f8b-4070-8572-88c23a9c6032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa42d848-0a43-4e87-8e9c-7d6775aed6a9","keywords":null,"link":"/360/20200513_Resnyire_vagy_tagra","timestamp":"2020. május. 13. 13:20","title":"Fokozatosan nyit Európa, a vezetők keze rajta a vészféken ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes megmutatni az amerikai valóság abszurditását.\r

","shortLead":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes...","id":"20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecc7fa7-046b-4801-9e55-faa5dde3ef78","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","timestamp":"2020. május. 11. 20:00","title":"Nézze meg ezeket az ügyvédeket, ha meg akarja érteni, milyen abszurd korban élünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]