Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai kollégájuk, Donald Trump más véleményen van. ","shortLead":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai...","id":"20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe9f9e1-90e2-41cd-a0c2-1250eb8e8970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","timestamp":"2020. június. 02. 14:48","title":"Sem Nagy-Britannia, sem Kanada nem támogatja Putyin meghívását a G7-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Túszejtők elengedtek egy tizenhárom éves fiút Belgiumban, akit negyvenkét napja hurcoltak el otthonából és azóta fogva tartottak - közölte hétfőn a belga rendőrség.","shortLead":"Túszejtők elengedtek egy tizenhárom éves fiút Belgiumban, akit negyvenkét napja hurcoltak el otthonából és azóta fogva...","id":"20200601_42_napos_fogsag_utan_szabadult_ki_egy_belga_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa77dd2-ed0e-46e2-a021-564488c94fcd","keywords":null,"link":"/elet/20200601_42_napos_fogsag_utan_szabadult_ki_egy_belga_fiu","timestamp":"2020. június. 01. 21:25","title":"42 napos fogság után szabadult ki egy belga fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024","c_author":"","category":"vilag","description":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot követelő fegyveres összecsapás robbant ki a tüntetők és a rendőrök között. Közben kiderült, őrizetbe vették Bill de Blasio New York-i polgármester lányát is. Kiderültek a zavargásokhoz vezető rendőri akció részletei is. ","shortLead":"Nem csitulnak a több amerikai városra kiterjedt zavargások, s a Kentucky államban lévő Louisville-ben halálos áldozatot...","id":"20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45bd58b5-d9a7-4602-924c-d153a5686024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f493de1-d3b2-4ad9-ae6f-9048b7e76305","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Ujabb_halott_az_amerikai_zavargasokban_orizetbe_vettek_a_New_Yorki_polgarmester_lanyat_is","timestamp":"2020. június. 01. 15:49","title":"Újabb halott az amerikai zavargásokban, őrizetbe vették a New York-i polgármester lányát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","shortLead":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","id":"20200601_karacsony_gergely_pride","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e64a136-ec60-4efb-afb7-09d19f626e9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_karacsony_gergely_pride","timestamp":"2020. június. 01. 14:36","title":"Karácsony Gergely köszöntötte a Pride-hónapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt a szerb szakember a Nemzeti Sportnak. A klub egyelőre nem adott ki közleményt.","shortLead":"Már nem Nebojsa Vignjevics a labdarúgó NB I 10. helyére visszacsúszott Újpest vezetőedzője – erősítette meg a hírt...","id":"20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8714ee15-e226-4145-8e03-16a91c56bee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02191789-b168-44ed-aa40-1ce6b5456ea9","keywords":null,"link":"/sport/20200601_Sok_volt_a_vereseg__mar_nem_Vignjevics_az_Ujpest_edzoje","timestamp":"2020. június. 01. 16:29","title":"Sok volt a vereség – már nem Vignjevics az Újpest edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos tisztálkodásra. A feltalálót elnöki kitüntetésben részesítették.","shortLead":"Egy 9 éves kenyai kisfiú olyan kézmosót tervezett, amivel Afrika elszigetelt részein is adott a lehetőség az alapos...","id":"20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187265e7-ceb6-4885-a78a-04b9be6f150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5ed3d-9c27-461c-bd48-fa00a671fa7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kenyai_kisfiu_elnoki_kituntetes_feltalalo_kezmosogep_kezmosas_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 03. 10:20","title":"Kitüntették a 9 éves kenyai kisfiút, aki egy érdekes kézmosóval küzd a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1563cf3d-315b-4ffd-91aa-c829eed8d40c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy égő autót filmezett a színész, amikor a rendőrök nekimentek.","shortLead":"Egy égő autót filmezett a színész, amikor a rendőrök nekimentek.","id":"20200601_john_cusack_chicago_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1563cf3d-315b-4ffd-91aa-c829eed8d40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a69f4a-ffd1-4ad3-b4fc-326a1bca2f9f","keywords":null,"link":"/elet/20200601_john_cusack_chicago_tuntetes","timestamp":"2020. június. 01. 11:50","title":"Rendőrök támadtak John Cusackre a chicagói tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","shortLead":"A divatcég 460 millió forintos nyereséggel zárta 2019-et. ","id":"20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82287740-a002-4482-acac-74acb009f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34df697a-0774-4a3e-99d9-1c8a82196e77","keywords":null,"link":"/kkv/20200602_Majdnem_megharomszorozta_az_exportbeveteleit_a_Nanushka","timestamp":"2020. június. 02. 18:10","title":"Majdnem megháromszorozta exportbevételeit a Nanushka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]