Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","shortLead":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","id":"20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bb5dc8-f442-4f58-ac34-0991f3e39bbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","timestamp":"2020. június. 10. 10:27","title":"A Rogán-féle turisztikai ügynökség 1,5 milliárdot adott négy luxusszállodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6622658-4cd7-42bf-a878-872484d32e9f","c_author":"Garamvölgyi Flóra","category":"vilag","description":"Ez még csak a kezdet – mondja a Los Angeles-i tüntetések egyik résztvevője a hvg.hu tudósítójának. A demonstrálók abban bíznak, hogy a mostani események örökre megváltoztatják Amerikát. A hvg.hu riportja Los Angelesből.","shortLead":"Ez még csak a kezdet – mondja a Los Angeles-i tüntetések egyik résztvevője a hvg.hu tudósítójának. A demonstrálók abban...","id":"20200609_los_angeles_tuntetes_george_floyd_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6622658-4cd7-42bf-a878-872484d32e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe35af-3f35-4f2f-8281-4f8ed6ffefd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_los_angeles_tuntetes_george_floyd_riport","timestamp":"2020. június. 09. 11:45","title":"\"Hálás vagyok az európai tüntetőknek, hogy megértik, ez nem amerikai probléma\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4179fda3-1041-4a46-9b0d-458d5a18e03e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Facebookon keresztül keresett autó híre úgy tűnik eljutott az illetékesekhez is. ","shortLead":"A Facebookon keresztül keresett autó híre úgy tűnik eljutott az illetékesekhez is. ","id":"20200609_Meglett_a_pilisszentlaszloi_orvos_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4179fda3-1041-4a46-9b0d-458d5a18e03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97d274b-1721-4b87-9d02-0b9387aee890","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Meglett_a_pilisszentlaszloi_orvos_autoja","timestamp":"2020. június. 09. 10:48","title":"Megtalálták a pilisszentlászlói orvos autóját, amit eszközeivel együtt loptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","shortLead":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","id":"20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09ff12-fb80-4170-93b4-42c1fcc3625a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. június. 10. 16:03","title":"Bekeményítene az EU az álhírek ellen, a Facebooknak, a Google-nek és a Twitternek is jelentenie kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd36191-16fb-4437-9f22-626f51516ebc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán elnöki hivatalában, valamint a munkaügyi és a rendkívüli helyzetek minisztériumában dolgozók között is találtak fertőzötteket.","shortLead":"Azerbajdzsán elnöki hivatalában, valamint a munkaügyi és a rendkívüli helyzetek minisztériumában dolgozók között is...","id":"20200610_azerbajdzsan_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dd36191-16fb-4437-9f22-626f51516ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abba4edd-3725-4332-9288-387f4f89f0d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_azerbajdzsan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 15:08","title":"Az azeri elnöki hivatalban és két minisztériumban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","shortLead":"Az emelés még több is, mint amire számítottak!","id":"20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea19fbf-9d3d-42bf-b7a0-9e8d2d62941a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_beremeles_dolgozok_szakkepzes_fizetes","timestamp":"2020. június. 11. 06:48","title":"Magyar Nemzet: Mindenki elégedett a béremelési tervekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","shortLead":"Bonnie Pointer 69 éves volt.","id":"20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fad661-b559-4048-856b-1cd93e77cad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a038cc08-13eb-438b-b656-dd6c1c071865","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Meghalt_a_Pointer_Sisters_enekese","timestamp":"2020. június. 09. 09:48","title":"Meghalt a Pointer Sisters énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés adaptációjának úgynevezett pilot epizódját.","shortLead":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés...","id":"20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8079c3-89a9-4685-9807-0a1d02279736","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","timestamp":"2020. június. 09. 19:03","title":"A Csernobil rendezőjére bízták a The Last of Us-sorozat első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]