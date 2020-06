Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös pécsi buszbeszerzési ügyben, amelyben több mint 600 millió forintos kára keletkezett az önkormányzati tulajdonú közösségi közlekedési vállalatnak.","shortLead":"Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy 2015-ös...","id":"20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5b88e-b3e5-4513-ab10-19f65f347d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd210315-9ee0-42a8-b74c-fea1d5a8455e","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Buszt_akart_venni_Pecs_600_millio_forintra_huztak_le","timestamp":"2020. június. 23. 13:06","title":"Buszokat akart venni Pécs, 600 millió forinttal húzták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 183 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1997fe3-43b4-49a7-8434-ea2cf7d525a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_kronikus_beteg_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. június. 23. 08:09","title":"Elhunyt egy 100 éves, krónikus beteg, öt új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddab6bd9-ed90-4621-9244-4d98f125f54c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi befektetésekkel együtt az AImotive tőkeereje 75 millió dollár fölé emelkedett.","shortLead":"A korábbi befektetésekkel együtt az AImotive tőkeereje 75 millió dollár fölé emelkedett.","id":"20200622_tokebefektetes_aimotive_onvezeto_auto_varga_mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddab6bd9-ed90-4621-9244-4d98f125f54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13201285-e6d5-4c45-a1af-9cc10c1fb10d","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_tokebefektetes_aimotive_onvezeto_auto_varga_mihaly","timestamp":"2020. június. 22. 15:29","title":"Hatmilliárdos tőkbefektetést kapott a magyar önvezetőautó-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Valószínűleg nem eltűnt, hanem nem is létezett az az 1,9 milliárd euró, amellyel Európa egyik legnagyobb online fizetési szolgáltatója, a Wirecard nem tud elszámolni. De ez nem azt jelenti, hogy aki eddig megbízott a fintech cégekben, annak az egész rendszerben kellene csalódnia.","shortLead":"Valószínűleg nem eltűnt, hanem nem is létezett az az 1,9 milliárd euró, amellyel Európa egyik legnagyobb online...","id":"20200622_fintech_wirecard_keszpenzmentes_online_fizetesi_szolgaltato_penzugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e9f8818-e4e0-4f9d-a4b4-4509ca042db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c3b92-a327-40d9-8889-925dfa50d8d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_fintech_wirecard_keszpenzmentes_online_fizetesi_szolgaltato_penzugy","timestamp":"2020. június. 22. 17:20","title":"Az eltűnt kétmilliárd euró nyomában: biztonságban van a pénzünk a fintech cégeknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3378a88e-8047-4732-aca2-7a0a4760f51c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A koronavírus-járvány borítékolható következménye, hogy az egészségipar lesz a következő évek egyik – uniós és állami – pénzosztási terepe. ","shortLead":"A koronavírus-járvány borítékolható következménye, hogy az egészségipar lesz a következő évek egyik – uniós és állami –...","id":"202025__egeszsegipar__vakcinagyartas__uzleti_szempontok__tereprendezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3378a88e-8047-4732-aca2-7a0a4760f51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03dbd82-5f2e-4f10-8526-42666a523fe2","keywords":null,"link":"/360/202025__egeszsegipar__vakcinagyartas__uzleti_szempontok__tereprendezes","timestamp":"2020. június. 23. 07:00","title":"Még hogy az egészségügy nem üzlet! Szinte bármire lehet közpénzt szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a6df24-6a24-48e5-8ab1-8dfd24ff986a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200621_Marabu_FekNyuz_Szajkosar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77a6df24-6a24-48e5-8ab1-8dfd24ff986a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2873465c-422a-4bcb-b0df-f42fcb48b5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Marabu_FekNyuz_Szajkosar","timestamp":"2020. június. 21. 13:43","title":"Marabu FékNyúz: Szájkosár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Voltak ugyan szabálytalanságok a tatabányai Szent Borbála Kórházban, de az esztergomi nő halálának nem volt köze a koronavírus-járványhoz - állítja a népegészségügyi központ.","shortLead":"Voltak ugyan szabálytalanságok a tatabányai Szent Borbála Kórházban, de az esztergomi nő halálának nem volt köze...","id":"20200621_Muller_Cecilia_visszautasitja_Bangone_hamis_vadjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8767fb-47e0-425c-8a44-3be82187a673","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Muller_Cecilia_visszautasitja_Bangone_hamis_vadjait","timestamp":"2020. június. 21. 19:30","title":"Regina nem a járvány miatt vesztette életét - Müller Cecília visszautasítja Bangóné vádjait a 33 éves esztergomi nő váratlan halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","shortLead":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","id":"20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25542a18-6ba2-44a3-86a8-1791d424c2e5","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","timestamp":"2020. június. 22. 10:49","title":"Oxfordban is szobordöntésre készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]