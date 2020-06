Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük az adóhatóság felé. Kipróbáltuk a regisztrációt.","shortLead":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük...","id":"20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1952db80-42ef-4776-a303-9349b9e62280","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","timestamp":"2020. június. 29. 16:00","title":"Most már tényleg mindent lát majd a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint 2030-ra előre kell hoznunk nemzeti céljaink teljesítését.","shortLead":"A jegybankelnök szerint 2030-ra előre kell hoznunk nemzeti céljaink teljesítését.","id":"20200629_matolcsy_gyorgy_reform_jegybank_demografia_egeszsegugy_nyugdijrendszer_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4533f01c-752c-4198-b3a6-15695298860b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200629_matolcsy_gyorgy_reform_jegybank_demografia_egeszsegugy_nyugdijrendszer_oktatas","timestamp":"2020. június. 29. 12:55","title":"Matolcsy: Ha nem mi fordítunk, velünk fordul a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c8654b-ec9b-432f-b6bf-bcfa06298881","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: veszélyzóna, parkolócsata, lélegeztetőgép, népnevelők, pörgettyű.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200628_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c8654b-ec9b-432f-b6bf-bcfa06298881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643264a9-ddd9-4808-b6f3-f05ac371db48","keywords":null,"link":"/360/20200628_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. június. 28. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénest bedurcizott puszta-fighterek kísértik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0f446-c81e-41d0-92d5-cfd5f44b51e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 700 milliárd forintot költene el néhány év alatt az Európai Unió arra, hogy függetlenné váljon az EU űripara, és utolérje az unió az Egyesült Államokat és Kínát.","shortLead":"Több mint 700 milliárd forintot költene el néhány év alatt az Európai Unió arra, hogy függetlenné váljon az EU űripara...","id":"20200629_europai_unio_urverseny_efjlesztes_raketa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e0f446-c81e-41d0-92d5-cfd5f44b51e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585f1024-8a8d-480b-8247-5c2fc2d3f4ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_europai_unio_urverseny_efjlesztes_raketa","timestamp":"2020. június. 29. 16:03","title":"Beszáll az űrversenybe az Európai Unió, százmilliárdok mennek a fejlesztésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c98f0a-6608-4e15-9d09-db1e755c29d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben az ülésszakban hétfőn lehetett utoljára kérdezni a miniszterelnöktől a parlamentben. ","shortLead":"Ebben az ülésszakban hétfőn lehetett utoljára kérdezni a miniszterelnöktől a parlamentben. ","id":"20200629_orban_viktor_parlament_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c98f0a-6608-4e15-9d09-db1e755c29d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae65dc13-46a2-41fb-a542-68aee3faefdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_orban_viktor_parlament_orszaggyules","timestamp":"2020. június. 29. 19:37","title":"Orbán az Országgyűlésről: „A vadászszezonnak vége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","shortLead":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","id":"20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b46f5-eeef-48a5-8348-beaaaac36015","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","timestamp":"2020. június. 29. 10:37","title":"Hattyút próbáltak rugdosni londoni fiatalok, majd vízbe lökték a férfit, aki ezt szóvá tette (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","shortLead":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","id":"20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108c911-f429-467a-b88d-9d2212fc863b","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","timestamp":"2020. június. 28. 18:51","title":"Gránátot találtak az egyik velencei strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8bd46d-4015-4cf7-b0ba-75b2da9802cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kozmetikai óriáscég is feltünteti majd minden termékén, hogy azok milyen környezeti és társadalmi hatásokkal járnak.","shortLead":"A kozmetikai óriáscég is feltünteti majd minden termékén, hogy azok milyen környezeti és társadalmi hatásokkal járnak.","id":"20200629_A_Loreal_is_felcimkezi_a_termekeit_a_kornyezeti_hatasuk_alapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8bd46d-4015-4cf7-b0ba-75b2da9802cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4e68f7-ef67-43cb-a08f-7ebda2ae901f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200629_A_Loreal_is_felcimkezi_a_termekeit_a_kornyezeti_hatasuk_alapjan","timestamp":"2020. június. 29. 12:01","title":"A L’Oréal ráírja majd a termékeire, hogy mennyire környezetszennyezőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]