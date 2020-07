Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cab9cbf4-2325-4d8c-bf1d-3684bb5eb5f1","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Színművészeti Egyetemről még a néhai Kerényi Imre kezdte el terjeszteni, hogy egy \"liberális fészek\", és ezt a szólamot vette át a kormánypárti sajtó és a hatalom - nyilatkozta a HVG-nek az intézmény rektorhelyettese, aki az interjúban elismeri: naivitás volt a részéről azt hinni, hogy az egyetem minősége és eredményei védelmet nyújthatnak a támadások ellen. Portréinterjú Upor Lászlóval.","shortLead":"A Színművészeti Egyetemről még a néhai Kerényi Imre kezdte el terjeszteni, hogy egy \"liberális fészek\", és ezt...","id":"202027_upor_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab9cbf4-2325-4d8c-bf1d-3684bb5eb5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058b181-f090-4eb5-a20c-fc9efe718886","keywords":null,"link":"/360/202027_upor_laszlo","timestamp":"2020. július. 03. 07:00","title":"Upor László: \"Tudom, hogy a Katona köréhez sorolják a Színműt, de ez butaság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","shortLead":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","id":"20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c299839-42ec-441e-8288-163bfa55ac44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. július. 02. 09:41","title":"Komolyan visszaesett az újautó-piac, de a használt autók továbbra is ömlenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismeretlenül is megrázta gyerekkori kedvencének halála Juhász Tamás sírkövest, aki ezért vállalja, hogy elkészíti a színész síremlékét.\r

","shortLead":"Ismeretlenül is megrázta gyerekkori kedvencének halála Juhász Tamás sírkövest, aki ezért vállalja, hogy elkészíti...","id":"20200703_Nagylelku_felajanlas_ingyen_kap_siremleket_Szilagyi_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f0e03-5217-4877-a207-5e3b6af3753c","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Nagylelku_felajanlas_ingyen_kap_siremleket_Szilagyi_Istvan","timestamp":"2020. július. 03. 09:30","title":"Egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően ingyen kap síremléket Szilágyi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállodák és a lakástulajdonosok is megérzik az online szálláskínáló térnyerését.","shortLead":"A szállodák és a lakástulajdonosok is megérzik az online szálláskínáló térnyerését.","id":"20200703_Idobeli_korlatozassal_szabalyoznak_az_Airbnbpiacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56bfd46-5cf4-4ed5-8fbf-1410cbeca553","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Idobeli_korlatozassal_szabalyoznak_az_Airbnbpiacot","timestamp":"2020. július. 03. 14:14","title":"Korlátozhatják, hány napra lehet kiadni egy airbnb-s lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől Németország az EU elnöke, és ez elősegíti a német nyelv előretörését Brüsszelben - állapítja meg a Politico. 