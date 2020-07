Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zeneszerző 91 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A zeneszerző 91 éves volt.\r

\r

","id":"20200706_Elhunyt_Ennio_Morricone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a159a41-4bca-4767-89b4-81770357e093","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Elhunyt_Ennio_Morricone","timestamp":"2020. július. 06. 09:13","title":"Elhunyt Ennio Morricone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti a 747-es típusra, melynek 2022-ben végleg leállíthatják a gyártását.","shortLead":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti...","id":"20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a38dc3-b88e-4a0e-85e8-1f01720eb2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","timestamp":"2020. július. 06. 10:03","title":"50 év után leállíthatja a Boeing a 747-es, Jumbo Jet repülőgépek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Alkotmánybíróság leterítette Orbán előtt a vörös szőnyeget, fideszes taktikával lesz foci Pécsen, a németeknél enyhül, az olaszoknál súlyosbodik a járvány. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság leterítette Orbán előtt a vörös szőnyeget, fideszes taktikával lesz foci Pécsen, a németeknél...","id":"20200706_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c2dc5b-d74a-4858-b5bb-8c95e3b90cdf","keywords":null,"link":"/360/20200706_Radar360","timestamp":"2020. július. 06. 08:00","title":"Radar360: Veszélyes az utazás és a lélegeztetőgép-biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházó levélben értesítette őket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely, bár már évek óta lakják, papíron nem is létezik. ","shortLead":"A beruházó levélben értesítette őket, hogy jövő héten kikapcsolják az áramot. Ez az a lakópark, amely, bár már évek óta...","id":"20200705_Csaknem_szaz_csalad_maradhat_aram_nelkul_egy_veresegyhazi_lakoparkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2eaac0-efe1-4f36-84f0-eff64e8b31dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Csaknem_szaz_csalad_maradhat_aram_nelkul_egy_veresegyhazi_lakoparkban","timestamp":"2020. július. 05. 13:24","title":"Csaknem száz család maradhat áram nélkül egy veresegyházi lakóparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásában is üzemszünet várható szerdán technológiaváltás miatt.","shortLead":"A MinDig TV és a MinDig TV Extra szolgáltatásában is üzemszünet várható szerdán technológiaváltás miatt.","id":"20200706_antenna_hungaria_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa_teveaadas_technologiavaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba91e38-4a70-464a-9207-1a10899befee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_antenna_hungaria_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa_teveaadas_technologiavaltas","timestamp":"2020. július. 06. 15:03","title":"Készüljön, több helyen órákon át nem lesz adás a Mindig TV-nél, újra kell majd hangolni a tévéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e","c_author":"Losoncz Márk","category":"360","description":"Szikora Róbert sátáni figurának tartja, de ez tulajdonképpen lényegtelen is. Máshol azonban egyenesen azt terjesztik: ő áll a Black Lives Matters-akciók hátterében. És akkor a magyar kormány és hűséges visszhangjai kijelentéseiről nem is beszéltünk. Mindent összevetve, Soros György alighanem a világ egyik legtöbbet szidott embere mára – ezzel jóformán minden olvasni (vagy hallott szöveget értelmezni) tudó ember tisztában van. De voltak itt olyanok is, aki egyenesen megöletni próbálták. Például Slobodan Milosevic, Jugoszlávia és Szerbia egykori, utóbb etnikai tisztogatással és népirtással vádolt elnöke.\r

\r

","shortLead":"Szikora Róbert sátáni figurának tartja, de ez tulajdonképpen lényegtelen is. Máshol azonban egyenesen azt terjesztik: ő...","id":"20200706_Amikor_meg_Milosevic_akarta_megoletni_Soros_Gyorgyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ad28a3-32f5-4ab7-8415-ae2610566183","keywords":null,"link":"/360/20200706_Amikor_meg_Milosevic_akarta_megoletni_Soros_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 06. 16:40","title":"Amikor még Milošević akarta megöletni Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp, majd az egész Facebook döntött úgy, nem teljesíti a hatóság felhasználókra vonatkozó adatigénylését.","shortLead":"Először a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp, majd az egész Facebook döntött úgy, nem teljesíti a hatóság...","id":"20200706_facebook_adatigenyles_kina_hongkong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498cd32-8ccc-43bc-b8f5-c219b7a651a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_facebook_adatigenyles_kina_hongkong","timestamp":"2020. július. 06. 20:52","title":"Behúzta a féket a Facebook, nem adja ki a hongkongi felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd4abbd-06d5-4c36-be77-1fc75b8eb79c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mongóliában mormotahúst evett egy fiatal fiú, aki megfertőződött bubópestissel. Minden jel szerint az állattól kapta el a kórt.","shortLead":"Mongóliában mormotahúst evett egy fiatal fiú, aki megfertőződött bubópestissel. Minden jel szerint az állattól kapta el...","id":"20200706_mormota_bubopestis_mongolia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bd4abbd-06d5-4c36-be77-1fc75b8eb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c6b58a-4ff3-4e2f-9afd-0a2d548d65bd","keywords":null,"link":"/elet/20200706_mormota_bubopestis_mongolia","timestamp":"2020. július. 06. 10:22","title":"Mormotát evett egy mongol fiú – bubópestises lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]