Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Ha működőképes rockzenét akarsz, annak valamilyen szinten dörzsölődnie kell a hatalomhoz\" - vallja Nagy Feró. Épp ezért nem is tartja ördögtől valónak Demeter Szilárd állami popzenementori kinevezését és terveit, valamint mesél egy 500 milliós ajánlatról is.","shortLead":"\"Ha működőképes rockzenét akarsz, annak valamilyen szinten dörzsölődnie kell a hatalomhoz\" - vallja Nagy Feró. Épp...","id":"20200706_Semmikepp_nem_lazadnek_Meszaros_ellen__Nagy_Fero_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02734080-894e-438d-a362-53bb634aa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ce26f5-e8f4-48ee-9506-8c1bcc972f9b","keywords":null,"link":"/360/20200706_Semmikepp_nem_lazadnek_Meszaros_ellen__Nagy_Fero_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 06. 19:00","title":"\"Semmiképp sem Mészáros ellen lázadnék\" - Nagy Feró a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdbb002-db55-4c90-bcb1-2fac12506891","keywords":null,"link":"/360/20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","timestamp":"2020. július. 08. 07:46","title":"Radar360: Iskolai értekezleten, táborban terjed a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","shortLead":"A saját testvérét és sógorát fenyegette meg életveszélyesen egy férfi, az ügyészség börtönbe küldené.","id":"20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=576d0cb6-9c20-4e07-94e0-b03d781b10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae40c9f-d921-4f74-9ab5-30f2728198f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_kivegzesl_fenyegetes_testver_sogor","timestamp":"2020. július. 07. 07:56","title":"Kivégzéssel fenyegette testvérét és sógorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen feltöltőhöz köthető az a több mint 20 androidos alkalmazás, melyeket facebookos adatlopás céljából készítettek. A problémás appokat a Google már eltávolította a rendszeréből, de sok telefonon még ott lehetnek.","shortLead":"Egyetlen feltöltőhöz köthető az a több mint 20 androidos alkalmazás, melyeket facebookos adatlopás céljából...","id":"20200707_android_veszelyes_alkalmazas_adatlopas_facebookos_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad829f2-6f01-4988-9321-a979bd6b5316","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_android_veszelyes_alkalmazas_adatlopas_facebookos_adatok","timestamp":"2020. július. 07. 11:33","title":"Találtak 25 androidos alkalmazást, amelyek facebookos adatokat lopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab1ef5-cd9c-4a2d-bc78-19a9ee28d9fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettővel nőtt az aktív fertőzöttek száma, 16 embert diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, közülük 12-t Borsodban.","shortLead":"Kettővel nőtt az aktív fertőzöttek száma, 16 embert diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, közülük 12-t Borsodban.","id":"20200707_koronavirus_covid_fertozes_szamok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab1ef5-cd9c-4a2d-bc78-19a9ee28d9fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eacbb83-ceeb-4f07-b956-d9ef7c0b656e","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_koronavirus_covid_fertozes_szamok_jarvany","timestamp":"2020. július. 07. 09:33","title":"16 újabb koronavírus-fertőzöttet találtak, Budapesten egyet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0caa2e47-2d88-41a4-aad3-717a9f93ef90","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Nagypályán ismeretlen játékost cserélt be elnöksége második félidejére az újrázni készülő francia államfő, Emmanuel Macron. Az új kormányfőnek, Jean Castexnek a hiányzó bázist kellene behoznia az elnök pártja mögé.","shortLead":"Nagypályán ismeretlen játékost cserélt be elnöksége második félidejére az újrázni készülő francia államfő, Emmanuel...","id":"20200708_Taktikai_csere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0caa2e47-2d88-41a4-aad3-717a9f93ef90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234d486d-4179-497f-a8a2-53863d530ddc","keywords":null,"link":"/360/20200708_Taktikai_csere","timestamp":"2020. július. 08. 15:00","title":"Innen szép nyerni: Macron taktikázik az újabb ciklusáért vívott meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla az egyik vádlott haláláról. Így július 30-án lesz jogerős ítélet.","shortLead":"Pécsett folytatódott a SZEVIÉP-per, de elnapolták a tárgyalást, mert hivatalosan nem értesült még a Pécsi Ítélőtábla...","id":"20200708_SZEVIEPper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36dc3cd0-0e09-4ce2-9710-32a98ddca8c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_SZEVIEPper","timestamp":"2020. július. 08. 11:40","title":"SZEVIÉP-per: elnapolták az ítélethirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]