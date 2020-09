Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megállapodott néhány kiadóval, hogy összekötik a felhasználói profilokat a híroldalak előfizetői fiókjaival. Az eredmény: 111 százalékos növekedés.","shortLead":"A Facebook megállapodott néhány kiadóval, hogy összekötik a felhasználói profilokat a híroldalak előfizetői fiókjaival...","id":"20200831_facebook_hirek_media_tartalomfogyasztas_elofizetes_fizetofal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937094e0-d30d-4c87-a57e-a577187f7570","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_facebook_hirek_media_tartalomfogyasztas_elofizetes_fizetofal","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:03","title":"Kitalált egy trükköt a Facebook, hogy több valódi hírt olvassunk – és bejött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre a győri egyházmegyében vezetik be, hogy nem fognak kezet egymással a misék résztvevői.","shortLead":"Egyelőre a győri egyházmegyében vezetik be, hogy nem fognak kezet egymással a misék résztvevői.","id":"20200831_mise_jarvany_katolikus_kezfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073db6e5-01b9-4be9-9976-c163f03f8caf","keywords":null,"link":"/elet/20200831_mise_jarvany_katolikus_kezfogas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:27","title":"Megváltozik a járvány miatt a katolikus misék menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt kancelláriaminiszter, a teniszszövetség jelenlegi elnöke szerint az előző vezetés nem átlátható körülmények között kötött szerződéseket nemzetközi tenisztornák rendezésére.","shortLead":"A volt kancelláriaminiszter, a teniszszövetség jelenlegi elnöke szerint az előző vezetés nem átlátható körülmények...","id":"20200831_lazar_janos_teniszszovetseg_magyar_allam_sport_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131bdc8e-f88d-4548-9640-0178dd098f0c","keywords":null,"link":"/sport/20200831_lazar_janos_teniszszovetseg_magyar_allam_sport_tamogatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:53","title":"Lázár: Ha az állam nem lenne a magyar sport legnagyobb támogatója, számos sportág működésképtelen lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","shortLead":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","id":"20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57285b24-daef-4c5d-9727-71395e1e3c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:30","title":"Itt az utolsó kedvcsináló videó a teljesen új Mercedes S-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma nem ment iskolába, a kontaktokat küldték haza. ","shortLead":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma...","id":"20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7cd7d-048e-408f-8d86-18f5dbd77663","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Gyerekeket küldtek haza egy budai iskolából koronavírus-fertőzés gyanúja miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester kompromisszumos javaslatot tett a nagykörúti kerékpársávok megmaradására. Az biztos, hogy szeptember 1-jével még nem változik semmi.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester kompromisszumos javaslatot tett a nagykörúti kerékpársávok megmaradására. Az biztos...","id":"20200831_Megy_es_marad_is_a_nagykoruti_kerekparsav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d488cd48-7c15-414a-aa4f-687c55460ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c47bbe-6aef-4fb8-8de0-7089eb4bd2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Megy_es_marad_is_a_nagykoruti_kerekparsav","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:00","title":"Megy és marad is a nagykörúti kerékpársáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","shortLead":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","id":"20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e9fb02-8c38-4205-b85d-2de573b7b57d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:16","title":"Enyedi Ildikó is felmondott a Színház és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés, hogy nagyot zuhan vagy kicsit. Az autóipar és a művészet, szórakozás ágazat leállása annál is rosszabb helyzetet okozott, mint korábban gondolhattuk.","shortLead":"A gyógyszeripar és a pénzügyi szektor tudott csak növekedni, a gazdaság minden más ágazatában csak az volt a kérdés...","id":"20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f32ebf5-941d-40da-b2f3-4d435400939d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_ksh_gdp_reszletes_recesszio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:10","title":"Részletezte a KSH, miért zuhant ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]