[{"available":true,"c_guid":"bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","shortLead":"Furcsa külügyi káderpolitika derül ki a kedd esti Magyar Közlönyből.","id":"20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a55f8-b018-426d-bc73-a03bf61d9453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ee518-bbee-4973-b9f8-8e74b8ee33ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Fel_even_belul_a_harmadik_magyar_nagykovet_van_Szloveniaban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:41","title":"Fél éven belül a harmadik magyar nagykövet van Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek most, hogy a kormány szeptembertől ismét lezárta a határt a külföldi turisták előtt. Stratégia nincs, csak a remény, hogy egy hónap múlva enyhülhetnek a szabályok. Ma egyeztetnek a szakmai szervezetek.","shortLead":"Be- és kiutaztatással foglalkozó utazási irodák, szállodák és éttermek képviselőit kérdeztünk arról, mihez kezdenek...","id":"20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f72d08-acc0-464c-942f-377141715d47","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_Szallodabezaras_elbocsatas_becsodolt_utazasi_irodak_torolt_jaratok__ezt_hozza_a_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:30","title":"\"Szinte minden szálloda bezárhat Budapesten\" – ezt várják az újabb határzártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új, házhozszállítási módszerét. Pedig ez még ott is büntetendő.","shortLead":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új...","id":"20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a57b-0d4b-4ab0-b6c2-ef27835e67d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:30","title":"Kirepült egy drón Tel-Aviv fölé, majd ledobott 100 adag kannabiszcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha viszont ajándékba kapta az utat, az korrupciós problémákat vethet fel. Szijjártó eddig nem adott magyarázatot, valaki viszont feljelentette. Kérdés, mire jut az ügyészség, már ha jut valamire egyáltalán.\r

","shortLead":"A külügyminiszter úgy nyaralt Szíjj László luxusjachtján, hogy arra a vagyonnyilatkozata alapján nem volt pénze, ha...","id":"20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af6ecc7-f53b-4663-a342-f39263979194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df52d3f4-d87e-4432-b02d-13726d07608d","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Feljelentettek_Szijjartot_a_luxusjachtozas_miatt_a_Kozponti_Nyomozo_Fougyeszsegen_az_ugy","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:33","title":"Feljelentették Szijjártót a luxusjachtozás miatt, a Központi Nyomozó Főügyészségen van az ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is szerepelhessen, közben Deutsch Tamás és Szájer József az ellenzék pártcsaládjainak árulkodik.","shortLead":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is...","id":"20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d702c27-8242-4ffb-97e4-3af764f16df9","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:37","title":"Nyílt levélben panaszkodik az európai baloldalnak és liberálisoknak a Fidesz a Jobbik jelöltje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget érinti, Orosházán viszont az egész intézményt. ","shortLead":"A korlátozás Nagykanizsán a krónikus belgyógyászati és az intenzívterápiás osztályt, valamint az újszülöttrészleget...","id":"20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54148f65-74fd-4ae9-ab27-862d03428616","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_latogatasi_tilalom_nagykanizsa_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:27","title":"A koronavírus miatt rendeltek el látogatási tilalmat a nagykanizsai és az orosházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz diktátor köztévéjének dolgozói felmondtak, de az oroszok beugrottak segíteni.","shortLead":"A belarusz diktátor köztévéjének dolgozói felmondtak, de az oroszok beugrottak segíteni.","id":"20200902_Lukasenka_Putyin_hazitevejenek_koszonte_meg_a_segitseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd84a8-867a-4f7a-9057-9351cb873f11","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_Lukasenka_Putyin_hazitevejenek_koszonte_meg_a_segitseget","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:19","title":"Lukasenka Putyin házitévéjének köszönte meg a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af06d3c-b5da-4a11-b4f5-6fd242fb13e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat kérte a bajnoki találkozók elhalasztását.","shortLead":"A csapat kérte a bajnoki találkozók elhalasztását.","id":"20200903_Tizen_koronavirusosak_az_OSC_vizilabdacsapatanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af06d3c-b5da-4a11-b4f5-6fd242fb13e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68ddfc2-7453-4d7c-a5fa-4e6debd90768","keywords":null,"link":"/sport/20200903_Tizen_koronavirusosak_az_OSC_vizilabdacsapatanal","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:48","title":"Tízen koronavírusosak az OSC vízilabdacsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]