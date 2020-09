Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta munkahelyének is leesett 20 millió forint.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta...","id":"20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4f6703-72b6-4f9d-ba56-8189a57fb913","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:22","title":"A Szerencsejáték Zrt. 100 milliót vágott a CÖF-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b17318-29db-4160-992b-2b3d3956cb70","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Ipartörténeti jelentőségű, hogy a világ nemrég még legértékesebb cége, az ExxonMobil kikerült a Dow Jones tőzsdeindexből. A teljes olajipar folyamatosan veszít jelentőségéből.","shortLead":"Ipartörténeti jelentőségű, hogy a világ nemrég még legértékesebb cége, az ExxonMobil kikerült a Dow Jones...","id":"202036__exxonmobil__kitettek_adow_jonesbol__gyengulo_olajszektor__onmaga_arnyeka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b17318-29db-4160-992b-2b3d3956cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cdc522-d7d1-4b00-844d-94e186592050","keywords":null,"link":"/360/202036__exxonmobil__kitettek_adow_jonesbol__gyengulo_olajszektor__onmaga_arnyeka","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:00","title":"A cégvilág csúcsáról a süllyesztőbe: egy olajóriás tündöklése és bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a32431-d866-4fe0-8a18-a5b606206141","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 182 bejelentés érkezett a járvánnyal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumához iskolákból és óvodákból, de csak tíz intézményben kellett szünetet elrendelni.","shortLead":"Összesen 182 bejelentés érkezett a járvánnyal kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériumához iskolákból és...","id":"20200906_jarvany_koronavirus_ovoda_iskola_szunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91a32431-d866-4fe0-8a18-a5b606206141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92bde00d-4a6e-435b-b475-488618c81686","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_jarvany_koronavirus_ovoda_iskola_szunet","timestamp":"2020. szeptember. 06. 18:16","title":"Négy óvodában és hat iskolában van rendkívüli szünet a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai hátterük nincs. Egyelőre megbecsülni sem lehet, mennyien dolgoznak ezentúl inkább feketén, zsebre. Vagy hagynak fel végleg a tanítással. ","shortLead":"Olyan érzékeny személyes adatokat kell megadniuk és kezelniük, amihez se kellő ismeretük, se megfelelő informatikai...","id":"20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e3b8410-ff73-46f1-81d6-e87a9f213290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671186c-22e0-4588-8ced-13dc1162f716","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_felnottkepzes_adatkezeles_nyelvtanitas_korrepetalas","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:20","title":"Sorra dobják be a törölközőt a magántanárok az új felnőttképzési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","shortLead":"A Cupra Formentor nem olcsó, de cserébe sokat is ad, főleg teljesítmény fronton. ","id":"20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a0da4a-ce5d-480b-8b52-fb26a2307cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155a562-dd9f-43d6-b0a9-22abe956bd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 07:59","title":"Beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd512b71-7e5b-4bd0-bddc-b8b6d639782c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE kuratóriuma közölte, nekik senki nem szólt, hogy elhalasztanák a tanévkezdést.","shortLead":"Az SZFE kuratóriuma közölte, nekik senki nem szólt, hogy elhalasztanák a tanévkezdést.","id":"20200906_szfe_szinmuveszeti_kuratorium_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd512b71-7e5b-4bd0-bddc-b8b6d639782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9f0ff-e3a2-4747-921e-909ce2995ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_szfe_szinmuveszeti_kuratorium_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:02","title":"Reagált a Színművészeti kuratóriuma a tüntetésre: Nem kellenek a politikai szólamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második hullám előtt. Az Emmi szerint minden, aminek kellett, teljesült. ","shortLead":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második...","id":"20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca695d4-51e3-48a8-bdf9-cd3e47aba0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:55","title":"Emmi: Nyitott kapukat dönget az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Paprikaspray-t fújtak a brit rendőrök egy férfi arcába, aki az egyik liverpooli vonaton nem volt hajlandó felvenni a maszkot, viszont nem akart leszállni a szerelvényről sem.

","shortLead":"Paprikaspray-t fújtak a brit rendőrök egy férfi arcába, aki az egyik liverpooli vonaton nem volt hajlandó felvenni...","id":"20200905_Paprikaszpret_kapott_a_maszkviselest_megtagado_brit_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35927e5d-43df-4ae4-b46c-9a0df4b3a50d","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Paprikaszpret_kapott_a_maszkviselest_megtagado_brit_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:02","title":"Rendőrök fújták arcon a maszkviselést megtagadó férfit a liverpooli vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]