[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","shortLead":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","id":"20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01323ba-fe7c-4cc1-a12b-4c83dc282fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:19","title":"Halálos balesetet okozott az autópálya-felhajtónál tolató idős sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Három emberéletet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon - közölték a helyi...","id":"20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4bd6a0b-5ce4-4a32-81a8-19b1f1935b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbca26f-d3ab-4d95-854e-00d821298458","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Tobb_embereletet_is_kovetelt_a_Gorogorszagra_lesujto_medikan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:29","title":"Több emberéletet is követelt a Görögországra lesújtó medikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren vonultak fel Minszkben és más városokban, hogy követeljék Aljakszandr Lukasenka államfő távozását. Szombaton is volt tüntetés, akkor a tiltakozó asszonyok közül több százat őrizetbe vettek, elvittek egy 73 dédnagymamát, Nyina Bahinszkaját is.","shortLead":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren...","id":"20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca00095e-7bbf-457f-a3f6-560764163335","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:10","title":"Újabb óriástüntetést tartottak Fehéroroszországban, Lukasenka fia már Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb kritikusa egyre jobban van.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb kritikusa egyre jobban van.","id":"20200919_navalnij_lepcso_idegmereg_mergezes_oroszoroszag_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98227583-d5b3-4d2e-b740-01051ea1717f","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_navalnij_lepcso_idegmereg_mergezes_oroszoroszag_ellenzek","timestamp":"2020. szeptember. 19. 18:32","title":"A megmérgezett Navalnij felkelt az ágyából és lépcsőzött egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt magyarázta, mi a baj a liberálisokkal, négyszer is libernyáknak nevezve őket. Orbán hosszú koronavírus elleni védekezést ígért, és elkezdte készíteni szavazóit a 2022-es nagy ütközetre.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt...","id":"20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b6170-d743-497f-a0c0-6bdbb9ddcd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Orbán: \"2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható élettartamra – állítják a rostocki Max Planck Demográfiai Kutatóintézet munkatársai. ","shortLead":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható...","id":"202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8309a073-39b6-4d1c-bb37-2b4f2221e4c2","keywords":null,"link":"/360/202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:30","title":"Átnézték 34 ország átutalásainak adatait, az eredmény: fontos a nagylelkűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","shortLead":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","id":"20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950452e5-b15f-4d62-8651-faf95efee410","keywords":null,"link":"/elet/20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:06","title":"Koronavírus: rosszabbodott az Edda zenészének állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában újabb 1333 embernél mutatták ki a koronavírust Romániában.","id":"20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c3da8-7076-4805-a197-2d2523276395","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_romania_koronavirus_fertozott_halalos_aldozat","timestamp":"2020. szeptember. 19. 19:28","title":"Romániában már 4400 halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]