[{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","shortLead":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","id":"20200922_new_york_kina_kemkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762fef6-8558-4ded-bb70-599476ce0b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_new_york_kina_kemkedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:46","title":"Kínának kémkedő rendőrt vehettek őrizetbe New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában pedig majdnem tizedannyi. 