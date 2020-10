Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban, Hegyi-Karabahban. Az örmények – akik szerint Azerbajdzsán \"terrorista zsoldosokat\" is bevetett – lelőttek három azeri helikoptert, az egyik Iránban csapódott be. Az azeri fél pedig közölte: vagy kivonulnak az örmények, vagy folytatódik a háború.","shortLead":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban...","id":"20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6066ca2b-9903-4d44-9fe2-03957f32319a","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 01. 11:43","title":"Egész éjjel ágyúztak Hegyi-Karabahban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról. Kiderült: messze még a Kánaán.","shortLead":"Az Omdia elemzőcég elkészítette a 2020 első negyedévére vonatkozó állapotjelentését a világon elérhető 5G-hálózatokról...","id":"20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfad85d-29c8-47af-a697-ddbf4217ae4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_5g_halozat_kiepitese_mobilkommunikacio","timestamp":"2020. október. 02. 10:33","title":"Hiába van itt az 5G, még mindig kevesen tudják használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Újabb érdekes játszmába kezdett a magyar kormány, most éppen a júliusban keservesen kialkudott megállapodást rúgná fel Orbán Viktor. Az időzítés nem véletlen: bár nem szerepel ez a téma az uniós állam- és kormányfők mai és holnapi találkozóján, minden érintett együtt van egy kiadós veszekedéshez.","shortLead":"Újabb érdekes játszmába kezdett a magyar kormány, most éppen a júliusban keservesen kialkudott megállapodást rúgná fel...","id":"20201001_orban_mff_eu_csucs_helyreallitasi_alap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34077796-a913-4f69-9355-75a4f4e864b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_orban_mff_eu_csucs_helyreallitasi_alap","timestamp":"2020. október. 01. 15:15","title":"Orbán az EU-csúcson: hogyan rúgjunk fel uniós megállapodásokat haladó szinten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e60e22-c12c-4590-9025-ed61a61c6b9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"„A tett az első, a szó második” – vetítette ki a Greenpeace Budapest fölé, hogy felhívják a figyelmet az elégtelen klímavédelmi intézkedésekre.","shortLead":"„A tett az első, a szó második” – vetítette ki a Greenpeace Budapest fölé, hogy felhívják a figyelmet az elégtelen...","id":"20201001_Szechenyivel_uzent_a_Greenpeace_a_kormanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91e60e22-c12c-4590-9025-ed61a61c6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce52159-1f51-4710-a66d-cf8b5e861885","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_Szechenyivel_uzent_a_Greenpeace_a_kormanynak","timestamp":"2020. október. 01. 13:43","title":"Széchenyivel üzent a Greenpeace a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87510498-e8d0-4b94-a800-fe044d5022cb","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nemcsak a közalkalmazotti törvény novembertől hatályba lépő módosítása és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetése miatt távoznak a dolgozók tömegesen az intézményből, hanem azért is, mert az új múzeumvezetés szinte teljesen ellehetetlenítette a szakmai munkát és a kutatásokat. ","shortLead":"Nemcsak a közalkalmazotti törvény novembertől hatályba lépő módosítása és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe...","id":"202040__termeszettudomanyi_muzeum__kozalkalmazottak__kutatok__csont_es_vaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87510498-e8d0-4b94-a800-fe044d5022cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6d78bf-65ac-4eea-86a3-9d5815547ea9","keywords":null,"link":"/360/202040__termeszettudomanyi_muzeum__kozalkalmazottak__kutatok__csont_es_vaz","timestamp":"2020. október. 02. 11:00","title":"Csendes összeomlás: a munkatársak negyede távozhat a Természettudományi Múzeumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés, hogy meddig húzódik az eljárás és mi lehet a vége.","shortLead":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés...","id":"202040_vedhatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f25ef-9a57-43ec-89d4-eedd1ad5f2b2","keywords":null,"link":"/360/202040_vedhatosag","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Polt többször is kisegítette Simonkát, de megmenteni elvileg ő sem tudja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önmagával számháborúzik a kormány, ha a nyelvvizsga nélkül megküldött diplomákról van szó. Palkovics László tavasszal 75 ezer beragadt diplomáról beszélt, de őszre már 115 ezer kiállításával büszkélkedik az innovációs minisztérium. A tárca végül 137 ezer új diplomás munkavállalóra számít, Orbán Viktor viszont több mint 150 ezerre.","shortLead":"Önmagával számháborúzik a kormány, ha a nyelvvizsga nélkül megküldött diplomákról van szó. Palkovics László tavasszal...","id":"20201001_beragadt_diplomak_nyelvvizsga_115_ezer_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cabb04-691a-4971-8686-3978788452c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_beragadt_diplomak_nyelvvizsga_115_ezer_itm","timestamp":"2020. október. 01. 15:49","title":"Már 115 ezer diplomát állítottak ki nyelvvizsga nélkül, pedig tavasszal csak 75 ezerről volt szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolcpontos követelést fogalmazott meg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a kormányhoz. El akarják érni, hogy az oktatási intézményekben dolgozókat rendszeresen teszteljék. ","shortLead":"Nyolcpontos követelést fogalmazott meg a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a kormányhoz. El akarják érni...","id":"20201002_pdsz_iskola_kialtvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aca951-2d5a-48d9-9de0-b66737b19d32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_pdsz_iskola_kialtvany","timestamp":"2020. október. 02. 17:05","title":"PDSZ: Az iskolai fertőzések nagy része rejtve marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]