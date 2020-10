Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és végtagprotézisét is megmutatják abban az új dokumentumfilmben, amely Frida Kahlo legendás életútját idézi fel.","shortLead":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és...","id":"202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb32c2a-e5a7-41fe-b76e-65da965ae63a","keywords":null,"link":"/360/202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Éld az életet! – hirdette mindennapi kínjai ellenére Frida Kahlo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk harmadik részében az ausztrálok fair go filozófiáját mutatjuk be.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc9301b-ca06-481d-8a83-0b11304956fc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201011_Boldogsagatlasz_3_resz_mit_tudnak_az_ausztralok","timestamp":"2020. október. 11. 19:15","title":"Boldogságatlasz 3. rész: Mit tudnak az ausztrálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pedig több mint kétmilliárdot nyerhetett volna.","shortLead":"Pedig több mint kétmilliárdot nyerhetett volna.","id":"20201010_A_heten_sem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bcf272-ab4f-4572-ac77-49aedeeee47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_A_heten_sem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. október. 10. 20:25","title":"A héten sem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caed03d3-eb9a-47a4-a74a-521e18c1027b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jonas Schmidt-Chanasit, a WHO-val közös kutatásokat végző hamburgi kutatóintézet igazgatója azt mondta a Die Weltnek, hogy ezek a korlátozások szembemennek a valósággal és aránytalanok, ráadásul könnyű kijátszani őket. De persze a politikusok bajban vannak, mert az ilyen döntések általában nagyobb kockázatokkal és anyagi kiadásokkal járnak együtt, úgy hogy egyszerűbb a tiltás.\r

","shortLead":"Jonas Schmidt-Chanasit, a WHO-val közös kutatásokat végző hamburgi kutatóintézet igazgatója azt mondta a Die Weltnek...","id":"20201011_Nemet_virologus_Nem_szuksegesek_az_utazasi_korlatozasok_csak_igy_egyszerubb_a_politikanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caed03d3-eb9a-47a4-a74a-521e18c1027b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b658c8-4297-442f-9687-516b6c0dafd2","keywords":null,"link":"/360/20201011_Nemet_virologus_Nem_szuksegesek_az_utazasi_korlatozasok_csak_igy_egyszerubb_a_politikanak","timestamp":"2020. október. 11. 09:00","title":"Német virológus: Nem szükségesek az utazási korlátozások, csak így egyszerűbb a politikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már ne a technológia korlátai miatt legyenek szürkék a képsorok, hanem azért, mert elszúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Sir David Attenborough egy horrorfilmbe oltott ultimátummal jelentkezik a legújabb, Netflixen látható produkcióban. Ezúttal a saját életének az ívére rajzolja fel a pusztítást, amit úgy vittünk véghez, hogy bele se gondoltunk. Attenborough most 94 évesen arra kér, hogy gondoljunk bele. De leginkább cselekedjünk, mégpedig sürgősen.","shortLead":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már...","id":"20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a229ac-6d39-483e-94e9-45c5096df1dd","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","timestamp":"2020. október. 10. 20:00","title":"Sir David Attenborough könyörögve kér minket, hogy kapjuk össze magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és a Magyar Állami Operaház felújítását hozta.","shortLead":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és...","id":"20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc068057-39d0-4584-a0fd-410deb5170a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","timestamp":"2020. október. 10. 12:41","title":"A vasárnapi szerencsi választásra is üzent Orbán Viktor a Kertész Imre Intézet átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","shortLead":"Egy turistabusz alá esett be az elektromos rollerrel közlekedő férfi.","id":"20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e930205-9c4a-40a3-8a1d-0a8d33319391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f29f68-9a2c-4c77-b449-5ef0c3d9e8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Elektromos_rolleres_ferfit_gazoltak_halalra_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 14:59","title":"Elektromos rolleres férfit gázoltak halálra a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték, hogy játékosokról van-e szó, de azt igen, hogy ha kell, otthonról is csatlakoznak majd futballisták a kerethez.","shortLead":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték...","id":"20201010_koronavirus_cseh_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5d3f8-e74a-4b95-9fb6-6faa8c5b344d","keywords":null,"link":"/sport/20201010_koronavirus_cseh_valogatott","timestamp":"2020. október. 10. 17:48","title":"Hárman is koronavírusosak a cseh válogatottnál, így sem marad el a csapat következő meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]