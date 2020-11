Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3be15516-7545-461b-a988-e2e5aea25f7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindkét Forma-1-es versenyhétvégét minimális nézőszámmal rendezik meg Bahreinben a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Mindkét Forma-1-es versenyhétvégét minimális nézőszámmal rendezik meg Bahreinben a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201107_Jotekonysagi_esemenykent_mehetnek_nezok_a_a_Forma1es_Bahreini_futamra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be15516-7545-461b-a988-e2e5aea25f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbc9ed4-93fe-4baa-a460-ef12b15ebea2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_Jotekonysagi_esemenykent_mehetnek_nezok_a_a_Forma1es_Bahreini_futamra","timestamp":"2020. november. 07. 14:48","title":"Csak egészségügyi dolgozók és családtagjaik mehetnek ki az F1-es Bahreini Nagydíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is a választás elcsalásáról posztol a Twitteren. ","shortLead":"Továbbra is a választás elcsalásáról posztol a Twitteren. ","id":"20201108_Donald_Trump_felebredt_es_ott_folytatja_ahol_abbahagyta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0424b0-0183-4115-adf1-cb2f31fa2f25","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Donald_Trump_felebredt_es_ott_folytatja_ahol_abbahagyta","timestamp":"2020. november. 08. 15:40","title":"Donald Trump felébredt, és ott folytatja, ahol abbahagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak lassan szakadozik majd napközben a köd. Az országnak csak kevés helyén lesz ma 10 foknál melegebb.","shortLead":"Csak lassan szakadozik majd napközben a köd. Az országnak csak kevés helyén lesz ma 10 foknál melegebb.","id":"20201109_kod_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48691263-c0b6-4f02-912e-60620e182bb6","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2020. november. 09. 05:46","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett Kommentár Alapítványhoz.","shortLead":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett...","id":"202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef56d58-606c-476c-9d0a-5f2e5f6e20a8","keywords":null,"link":"/360/202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","timestamp":"2020. november. 07. 08:15","title":"\"Konzervatív kánaán\": miután áthangolták, pénzzel is kitömik az egykor kritikus jobboldali lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00133ee-45ef-46a0-b657-dbf4817ac98f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az írással megtapasztaltam azt a fajta szabadságot, amit filmkészítőként soha - mondja a HVG-nek adott interjújában Gárdos Péter író, rendező. Megvan a véleménye azokról a kollégáiról, akik nem veszik észre az SZFE diákjainak bátorságát. HVG-portré.\r

","shortLead":"Az írással megtapasztaltam azt a fajta szabadságot, amit filmkészítőként soha - mondja a HVG-nek adott interjújában...","id":"202045_gardos_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d00133ee-45ef-46a0-b657-dbf4817ac98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa8b8ec-be2e-4c75-ac41-4ec95ea4512c","keywords":null,"link":"/360/202045_gardos_peter","timestamp":"2020. november. 07. 11:00","title":"Gárdos Péter az SZFE-ről: \"Felháborító, gyalázatos, méltatlan\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","shortLead":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","id":"20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d497d45-8218-47e6-8de2-63ca279d34ff","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","timestamp":"2020. november. 08. 13:38","title":"A közmédia portálján Orbán gratulációja a legerősebb hír Biden győzelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A mélyponton vásárolt be az Indotek-csoport a kríziskezelés alatt álló Waberer's szállítmányozó nagyvállalatba, amelybe szakmai befektetőket is hív. Visszatérhet a névadó Wáberer György is.","shortLead":"A mélyponton vásárolt be az Indotek-csoport a kríziskezelés alatt álló Waberer's szállítmányozó nagyvállalatba, amelybe...","id":"202045__waberers__indotek__uresjarat__jarganyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b5d23f-c485-45c8-8fb2-4eff72bebd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f67d33-dbbf-479c-9bc7-8183e244444c","keywords":null,"link":"/360/202045__waberers__indotek__uresjarat__jarganyhelyzet","timestamp":"2020. november. 08. 11:00","title":"A Waberer's esete mutatja, hogy van, amikor a járvány segít nagy üzletet kötni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]