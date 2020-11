Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ők nyertek a versenyképes Közép-Magyarország operatív program pályázatain.","shortLead":"Ők nyertek a versenyképes Közép-Magyarország operatív program pályázatain.","id":"20201110_vallalkozasok_tamogatas_gazdasagvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07ff08a-8202-4810-bcd8-5d19cb7b8482","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_vallalkozasok_tamogatas_gazdasagvedelem","timestamp":"2020. november. 10. 09:49","title":"31 milliárd forintot osztanak szét 1300 magyar vállalkozás között Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Collins szótár mintegy 4,5 milliárd kifejezést vizsgált meg, mielőtt kihirdette a győztest.\r

\r

","shortLead":"A Collins szótár mintegy 4,5 milliárd kifejezést vizsgált meg, mielőtt kihirdette a győztest.\r

\r

","id":"20201110_Egy_kicsit_sem_meglepo_mi_lett_a_2020as_ev_szava_de_nem_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060225ad-701d-4ebf-ad41-1ebccf05ef1d","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Egy_kicsit_sem_meglepo_mi_lett_a_2020as_ev_szava_de_nem_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 09:40","title":"Egy kicsit sem meglepő, mi lett a 2020-as év szava, de nem a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ec6596-6297-4d2c-b9b2-9f2130a0392e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letesztelték volna a gimnázium összes diákját és tanárát, de a digitális tanrendre átállás miatt megszakadtak a mintavételek.\r

","shortLead":"Letesztelték volna a gimnázium összes diákját és tanárát, de a digitális tanrendre átállás miatt megszakadtak...","id":"20201110_Koronavirus_fertozes_obudai_Korosi_Csoma_Sandor_gimnazium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ec6596-6297-4d2c-b9b2-9f2130a0392e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3332666-5b3a-4fde-a738-d97480c6e690","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Koronavirus_fertozes_obudai_Korosi_Csoma_Sandor_gimnazium","timestamp":"2020. november. 10. 10:17","title":"Hat fertőzöttről tudni az óbudai Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják majd az Intel által készített chipeket.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják...","id":"20201110_apple_silicon_processzor_m1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe82101-57d1-46d6-9598-0197b73d4ae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_silicon_processzor_m1","timestamp":"2020. november. 10. 20:16","title":"Itt az Apple új saját gyártású processzora, az M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31e81e0-1b60-408b-b8be-d4ef0fe4bf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor szerint a veszprémi egyetem nem kérte korábban a modellváltást.","shortLead":"A rektor szerint a veszprémi egyetem nem kérte korábban a modellváltást.","id":"20201109_Alapitvanyi_fenntartas_Pannon_Egyetem_Navracsics_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31e81e0-1b60-408b-b8be-d4ef0fe4bf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09e92b4-bfe4-4765-b13c-c7e68e6533a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Alapitvanyi_fenntartas_Pannon_Egyetem_Navracsics_Tibor","timestamp":"2020. november. 09. 19:55","title":"Alapítványi fenntartásba kerülhet a Pannon Egyetem is, Navracsics lehet a kuratóriumi elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek gyámnak.","shortLead":"Csak részben fogadta el a bíróság Britney Spears kérését, megmaradt az apja gyámsága, de mellé egy céget is kijelöltek...","id":"20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e418-7941-4c4a-9dd9-e2593943cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1866cac-7fdf-4468-ae15-01e501c2ee6a","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Britney_Spears_gyamsag_birosag","timestamp":"2020. november. 11. 08:58","title":"Nem engedte a bíróság, hogy Britney Spears megszabaduljon az apja gyámságától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","shortLead":"A tőzsde is reagált a Pfizer-féle koronavírus-vakcina érkezésére, de páran aligha örültek az új eredmények láttán.","id":"20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12caa07d-8baf-41ad-85f6-683d8ba2b02f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_zoom_reszveny_tozsde_bevetel_pfizer_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 20:37","title":"Nagyot zuhantak a Zoom részvényei, miután bejelentették a 90%-os koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","shortLead":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","id":"20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be02c9e8-4d45-4ed4-bd73-924cbd080205","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","timestamp":"2020. november. 09. 20:50","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]