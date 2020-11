Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","shortLead":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","id":"20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228b959-92fd-4614-8aa3-7d1993b62e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","timestamp":"2020. november. 22. 10:55","title":"Vita Németországban a Covid-védőoltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben is hasonló befolyást szerezzen.","shortLead":"Az MNB azt is engedélyezte, hogy a Hungarikum Alkusz a CIG leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános...","id":"20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d928f85-f4aa-450b-ac29-d989080da77d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_MNB_hungarikum_alkusz_CIG_Pannonia","timestamp":"2020. november. 23. 20:10","title":"Engedélyezte az MNB a Hungarikum Alkusz tulajdonszerzését a CIG Pannónia Életbiztosítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Barna Zsolt kinevezéséről a társaság decemberi közgyűlése dönthet.","shortLead":"Barna Zsolt kinevezéséről a társaság decemberi közgyűlése dönthet.","id":"20201123_MKB_kozgyules_Barna_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf39ff1a-0bf8-4ca0-a24d-28b30e9be217","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_MKB_kozgyules_Barna_Zsolt","timestamp":"2020. november. 23. 18:30","title":"Az OTP-től igazolt elnöke lehet az MKB Banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffd6498-2b02-4096-aae4-422918a8c9b4","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Hetven éve költöztek Beloiannisz faluba az első lakók, akik mind görög polgárháborús menekültek voltak. Az akkori kommunista magyar vezetés a Szovjetunió csatlósaként zokszó nélkül részt vett a görög kommunisták 1948-ban indult akciójában.","shortLead":"Hetven éve költöztek Beloiannisz faluba az első lakók, akik mind görög polgárháborús menekültek voltak. Az akkori...","id":"202047__beloiannisz_70__gorog_polgarhaboru__menekultsors__egy_uj_vilagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dffd6498-2b02-4096-aae4-422918a8c9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663025a6-ec2a-43f7-b9e9-a890f546ba0b","keywords":null,"link":"/360/202047__beloiannisz_70__gorog_polgarhaboru__menekultsors__egy_uj_vilagban","timestamp":"2020. november. 22. 11:00","title":"20. századi görög dráma, aminek a szálai Magyarországra vezetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909","c_author":"HVG","category":"360","description":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis átmenetileg.","shortLead":"Terhességi hullám a szegény országokban, kevesebb bébi a gazdagabbaknál – ez lehet a koronavírus hatása, legalábbis...","id":"202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027e37d5-315a-4cc0-8d88-71f636343909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbaf07c-256b-4511-a8d3-830bca8e3561","keywords":null,"link":"/360/202047__koronabebik__enszovszer__abortuszveszely__gyermekallas","timestamp":"2020. november. 22. 08:15","title":"Most akkor több vagy kevesebb gyerek lesz a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Innováció, új kommunikációs eszközök, közvetlen elérés, tényleges politikai aktivitás, akciók, együttműködés, mindent feláldozó jelöltek és előválasztás – ezekre van szüksége az ellenzéknek szerzőnk szerint, és nem – például – unalmas sajtótájékoztatókra. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Innováció, új kommunikációs eszközök, közvetlen elérés, tényleges politikai aktivitás, akciók, együttműködés, mindent...","id":"20201123_Horn_Gabor_Nyerni_lehet_nyerni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16275cb-7dbc-4b7e-8dbd-4a252ce2d2a0","keywords":null,"link":"/360/20201123_Horn_Gabor_Nyerni_lehet_nyerni_kell","timestamp":"2020. november. 23. 11:00","title":"Horn Gábor: Nyerni lehet és nyerni kell, de ehhez mást és máshogy kell tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","shortLead":"Ahmedabad városa három napig teljes kijárási tilalommal kénytelen élni. Úgy tűnik, komolyan veszik.","id":"20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb43fb1f-5b7e-4b89-a207-af14aa3aefb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e5f121-fa3a-40da-9c0b-9a87c36d2ff2","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_ahmedabad_india_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 22. 21:22","title":"Ennyire üresen talán még soha nem láthatta Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81d1534-f0a7-4c34-a5aa-86c4e101d38f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"16 méteres kútba zuhant bele egy állat Indiában.","shortLead":"16 méteres kútba zuhant bele egy állat Indiában.","id":"20201122_Daruval_fel_nap_alatt_mentettek_ki_egy_kutba_esett_elefantot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81d1534-f0a7-4c34-a5aa-86c4e101d38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fc6975-cc45-40e5-84da-21e1b0fc6547","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Daruval_fel_nap_alatt_mentettek_ki_egy_kutba_esett_elefantot","timestamp":"2020. november. 22. 14:55","title":"Daruval, fél nap alatt mentettek ki egy kútba esett elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]