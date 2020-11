Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Economist úgy látja, hogy az EU jóvoltából Magyarország és a Lengyelország a fizika alapjaival ismerkedik. Merthogy Newton első, tehetetlenségi törvénye úgy szól: a tárgyak mindaddig egyenletes mozgást végeznek, amíg valami ki nem billenti őket pályájukról. Ez a külső erő az európai politikában jelenleg a járvány és a nyomában fellépő hatalmas gazdasági visszaesés. Ezért született meg a nyáron a segélycsomag ötlete, amelyhez azonban hozzácsapták a jogállami kikötést. Fizikaórát tart Orbánnak az Economist a jogállami vitában
2020. november. 27. 08:30

A rádiós továbbra sem marad a kaptafánál - szerencsénkre.
Így csinált ügynöksztorit a Hamletből Bolgár György
2020. november. 26. 14:00 A kormány már hét éve halogatja a döntést a kérdésben, most sem kapkodja el, mert az új szabályok majd csak 2023 közepén lépnek életbe. A Greenpeace a rendszer gyorsabb bevezetését és szigorúbb szabályokat szorgalmaz. Két és fél év múlva lehet kötelező az italospalackok visszaváltása
2020. november. 25. 16:09

A trícium csak nagyon nagy mennyiségben jelent egészségügyi kockázatot, de ez nem áll fenn, így nincs miért aggódni. A szivárgás pontos forrását egyelőre nem tudták beazonosítani a szakemberek.
Trícium szivárog valahonnan a megsérült fukusimai atomerőműnél
2020. november. 26. 19:03

A háziasított állatok bőréből készített termékeket lehet majd árulni, de csak azokat.
Tilos lesz szőrmét árulni a budapesti vásárokon
2020. november. 27. 11:17 Magyarország nagyon rosszul járna azzal, ha nem részesülne az Orbán Viktor vétójával blokkolt európai uniós helyreállítási alapból, az ugyanis nem hitelfelvételt jelentene, hanem támogatást – mondja Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki 2016-ig a Századvég Gazdaságkutató vezető munkatársa volt. A szakember szerint a kormány hamarosan rákényszerülhet az áfa csökkentésére is.
Ha Orbán vétózik, uniós ingyen pénztől esünk el
2020. november. 26. 11:00

Július és szeptember között 184-szer támadtak az országban jogvédőkre.
Három hónap alatt több mint 40 jogvédőt gyilkoltak meg Kolumbiában
2020. november. 26. 21:58 Wanderer című, fotókkal illusztrált könyvének hőse nem öregszik, így segít bemutatni a budaörsi németajkúak történetét. A szerző továbbírja Madách fő művét is – Ádám nála feltörekvő magyar, „félig-meddig" diktátor.
Závada Pál: A magyar múlt szereplői voltak áldozatok, tettesek, bűntársak és szemlélők is
2020. november. 26. 19:00