[{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","shortLead":"Még az egyik ígéretes vakcina gyártójának a fellegvárában sem egyértelmű az oltás megítélése.","id":"20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228b959-92fd-4614-8aa3-7d1993b62e9f","keywords":null,"link":"/kkv/20201122_Vita_Nemetorszagban_a_Covidvedooltasrol","timestamp":"2020. november. 22. 10:55","title":"Vita Németországban a Covid-védőoltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök kampánycsapata nem adja fel.","shortLead":"Az elnök kampánycsapata nem adja fel.","id":"20201122_A_biro_szerint_sem_voltak_torvenytelenek_a_Trump_altal_tamadott_pennsylvaniai_szavazatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7671dc3-5906-4758-a24c-f8649d54d022","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_A_biro_szerint_sem_voltak_torvenytelenek_a_Trump_altal_tamadott_pennsylvaniai_szavazatok","timestamp":"2020. november. 22. 08:00","title":"A bíró szerint sem voltak törvénytelenek a Trump által támadott pennsylvaniai szavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus miatt közel hatszázmilliárd forintért vásárolt egészségügyi eszközöket az állam. ","shortLead":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus...","id":"20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77612c9-2ae0-4a74-8485-62838c0017e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","timestamp":"2020. november. 20. 14:14","title":"334 milliárddal nőtt a költségvetési hiány októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete, a késlekedésből az Orvosi Kamara arra következtet, a kormány kitolhatja a törvény hatályba lépését. Most már látták a végrehajtási rendelet tervezetét, abban valóban 100 munkanapban maximalizálnák az egészségügyi dolgozók kivezényelhetőségét és az összeférhetetlenségi szabályok bevezetésében is várható a két év haladék.","shortLead":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete...","id":"20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c1b4c4-2b0e-449c-9b12-f55c5e38dee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","timestamp":"2020. november. 20. 17:31","title":"A MOK szerint kitolhatja a kormány a szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatályba lépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd5a2b0-4bb8-434f-a567-d328db0d7afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkához és az azt követő szórakozáshoz egyaránt optimalizálta a Samsung új monitorját, melyen a gyártó televízióin is lévő operációs rendszer, a Tizen fut. Így alkalmazások is telepíthetők rá, többek között YouTube, HBO GO és Netflix.","shortLead":"Munkához és az azt követő szórakozáshoz egyaránt optimalizálta a Samsung új monitorját, melyen a gyártó televízióin is...","id":"20201120_samsung_m5_m7_monitor_okosmonitor_home_office_teve_tv_televizio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd5a2b0-4bb8-434f-a567-d328db0d7afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7946f65-81cc-419b-86cd-78af92446366","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_m5_m7_monitor_okosmonitor_home_office_teve_tv_televizio","timestamp":"2020. november. 20. 16:03","title":"A Samsung ötlete a home office-hoz: okosmonitor, ami tévé is egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c00481-87a4-44cc-92ad-0e57000b36cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"60 milliárdos cég cserélt gazdát. A közpénz fogalmának kétharmados módosításával a jövőben sok valójában állami ügyletet álcázni tudnak.","shortLead":"60 milliárdos cég cserélt gazdát. A közpénz fogalmának kétharmados módosításával a jövőben sok valójában állami...","id":"202047_wepmark_holding_hazon_belul_ajegybanki_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87c00481-87a4-44cc-92ad-0e57000b36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e197dd6a-1fa5-468c-8bd1-71967fa22b67","keywords":null,"link":"/360/202047_wepmark_holding_hazon_belul_ajegybanki_alapitvany","timestamp":"2020. november. 20. 14:00","title":"Erről az MNB-alapítványi üzletről még tudni, de lehet, hogy ez az utolsó eset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie a zsarolásnak és megálljt kell parancsolnia, mondja a lengyel Gazeta Wyborcza újságírója.","shortLead":"A lengyel kormány a hatalom megtartásáért még saját gazdaságát is büntetné, azonban az Uniónak nem szabad engednie...","id":"20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac7ee40b-4365-40f2-991d-0517351d6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5162c391-878c-4117-9ca9-3d736dd9422b","keywords":null,"link":"/360/20201122_Lengyel_ujsagiro_A_lengyel_kormany_azert_fenyegetozik_vetoval_mert_fel","timestamp":"2020. november. 22. 09:00","title":"Gazeta Wyborcza: A lengyel kormány azért fenyegetőzik vétóval, mert fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8","c_author":"Dezső András","category":"kkv","description":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább a tesztek végzésével segít, de több magánkórházban megnőtt a műtétek iránti igény is. Ugyanakkor, mivel a magánintézményben dolgozó orvosok és szakemberek többsége az állami szférában is dolgozik, néhány magánkórházban a helyettesítésük is kihívást jelent.","shortLead":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább...","id":"20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c22e3a-fd01-4790-820a-8e9070d3d2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 14:00","title":"A koronavírus miatt egyre többen műttetik magukat magánkórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]