Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor pártigazgatónak jelentette be a nemrég lemondott EP-képviselő a pártból való távozását, Orbán Viktor is megszólalt az ügyről.","shortLead":"Kubatov Gábor pártigazgatónak jelentette be a nemrég lemondott EP-képviselő a pártból való távozását, Orbán Viktor is...","id":"20201202_Szajer_Jozsef_kilepett_a_Fideszbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e365b8-6da1-45d6-8621-3356dbe3c0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c61a28f-0ddf-40c8-9cfe-e5b8adeaa359","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Szajer_Jozsef_kilepett_a_Fideszbol","timestamp":"2020. december. 02. 18:20","title":"Szájer József kilépett a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lefuttatták a Geekbench tesztjét a Samsung Galaxy S21-en, amibe az új androidos csúcsprocesszor, a Snapdragon 888 mellett 8 GB RAM is került.","shortLead":"Lefuttatták a Geekbench tesztjét a Samsung Galaxy S21-en, amibe az új androidos csúcsprocesszor, a Snapdragon 888...","id":"20201204_samsung_galaxy_s21_qualcomm_snapdragon_888_processzor_benchmark_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cd3176-315b-4e39-9ee4-0344c637e8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_samsung_galaxy_s21_qualcomm_snapdragon_888_processzor_benchmark_teszt","timestamp":"2020. december. 04. 14:05","title":"A Samsung Galaxy S21 lehet a telefon, amelynek most kiszivárogtak a teszteredményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800d68b-0c01-4267-853d-8bbe035982c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megfakult emlékeket felidéző négykerekű kiválóan egyensúlyoz a retró és a high-tech határmezsgyéjén.","shortLead":"A megfakult emlékeket felidéző négykerekű kiválóan egyensúlyoz a retró és a high-tech határmezsgyéjén.","id":"20201203_szupermeno_lett_ez_a_vadonatuj_2020as_moszkvics_2140","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4800d68b-0c01-4267-853d-8bbe035982c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4547bfa5-a66f-42a6-8f99-1d475a0f8fa7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_szupermeno_lett_ez_a_vadonatuj_2020as_moszkvics_2140","timestamp":"2020. december. 03. 06:41","title":"Szupermenő lett ez a vadonatúj 2020-as Moszkvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet – értesült a Reuters. A Bloomberg szerint azonban a franciák vétóval fenyegetőznek.","shortLead":"Óvatos optimizmussal nyilatkoztak uniós nagykövetek a Brexit egyezményről, mely kilenc hónap után talán megszülethet –...","id":"20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e59a47-9c5d-44ec-89a5-72e022ca4a4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_A_hetvegere_lehet_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2020. december. 03. 15:15","title":"A hétvégére lehet megállapodás a Brexitről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f8644-7a51-4c12-9cfd-5a5f87e6657f","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","timestamp":"2020. december. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vissza egy kicsit Demeterhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dd0a87-1137-4e37-b407-cb0bec960928","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot változik a MÁV internetes jegyvásárlási és információs rendszere, az Elvira. Vitézy Dávid szerint régóta időszerű megújulásról van szó.","shortLead":"Nagyot változik a MÁV internetes jegyvásárlási és információs rendszere, az Elvira. Vitézy Dávid szerint régóta...","id":"20201203_elvira_beta_mav_vitezy_david_vasut_vonatkozlekedes_vonatjegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33dd0a87-1137-4e37-b407-cb0bec960928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40a7047-1d6c-4be2-9d88-888718c3010d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_elvira_beta_mav_vitezy_david_vasut_vonatkozlekedes_vonatjegy","timestamp":"2020. december. 03. 16:03","title":"Nagyot változik a MÁV internetes rendszere, teljesen átalakul az Elvira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a671ba-a2b4-42b5-8c2a-f4304d60630c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mikulásokat az ITM laborjában ledarálták, majd sósavval kezelték, és megvizsgálták. Csak egy esetben találtak kisebb problémát.","shortLead":"A mikulásokat az ITM laborjában ledarálták, majd sósavval kezelték, és megvizsgálták. Csak egy esetben találtak kisebb...","id":"20201203_csokimikulas_itm_laborvizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a671ba-a2b4-42b5-8c2a-f4304d60630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9857e8-671a-494d-b1cf-85e09280feef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_csokimikulas_itm_laborvizsgalat","timestamp":"2020. december. 03. 10:04","title":"A minisztérium ellenőrizte és rendben találta a csokimikulásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3caf977-821e-4446-bcb3-ae1f0dc2b3d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube legismertebb techvideósa, Marques Brownlee idén is kíváncsi volt arra, ránézésre melyik telefon képét tartják szebbnek az internetezők, ezért 16 mobilt küldött versenybe. Több mint 10 millió szavazatot adtak le a résztvevők, de erre a végeredményre valószínűleg senki sem számított.","shortLead":"A YouTube legismertebb techvideósa, Marques Brownlee idén is kíváncsi volt arra, ránézésre melyik telefon képét tartják...","id":"20201204_telefon_foto_vakteszt_legjobb_kameras_telefon_mkbhd_youtube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3caf977-821e-4446-bcb3-ae1f0dc2b3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8418c0b-6e23-41ea-82d5-e1578d64082b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_telefon_foto_vakteszt_legjobb_kameras_telefon_mkbhd_youtube","timestamp":"2020. december. 04. 10:33","title":"Melyik a legjobb kamerás mobil 2020-ban? A válaszon nagyon meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]