A karácsony idén sem marad el, legfeljebb kicsit más lesz, mint ahogy vártuk és ahogy megszoktuk. Kompromisszumokat kell majd kötnünk, talán áldozatokat is kell majd hoznunk, de végül is ez a szeretet ünnepe, és mint ilyen, erős kötelék közöttünk. Sok mindent kibír. Tartson velünk a ráhangolódásban!

A tömött boltokban vásárlás alternatívájaként mégiscsak javasolta „az internetes vásárlásnak a meggondolási lehetőségét” Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Kérdés, hogy a duplán nehezített pályán (a szokásos év végi zsúfoltság és a szokatlan járványhelyzet) valóban jó lehetőség-e a netes rendelés?

Legalábbis meggondolásra két dolgot fontos szem előtt tartani:

Aki bármit rendelni, vagy küldeni akar karácsonyra, az minél előbb tegye meg, a legjobb, ha már meg is tette. Az utolsó pillanatban (az utolsó héten) jó eséllyel már biztosan késő lesz.

Nem érdemes mindent egy lapra feltenni – úgy általában sem, de különösen nem, ha az a lap házhoz szállítással érkezne.

A karácsony előtti hetet el lehet felejteni

A Magyar Postánál arra számítanak, hogy a következő hetekben is nagy lesz a csomagok mennyisége, egyre többen fognak rendelni, vagy csomagot feladni. Javasolják, hogy a rendelés véglegesítése előtt alaposan nézzék meg, pontos-e a címzés, figyeljék, hogy a webáruház milyen szállítási időt vállal, illetve mi az az utolsó időpont a rendelésre, amikor garantálják a csomag karácsony előtti érkezését.

© Huszár Dávid

Fontos, hogy oda rendeljék a csomagot, ahol valóban át tudják venni, és ha feladni szeretnének, akkor azt legkésőbb december 18-ig tegyék meg, ne halogassák – figyelmeztet a Posta a hvg.hu-nak adott tájékoztatásában.

November második felétől átlagban kétszer akkora a beérkező csomagmennyiség, mint egy nyári napon jellemző. 2020-ban azonban a normál megugrást alaposan túlszárnyalta a novemberi belföldi csomagforgalom, közel 30 százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. A fokozott forgalom – a tapasztalatok szerint - karácsonyig kitart. A Posta összességében az év egészére mintegy 20 százalékos volumenemelkedést vár.

Az átvételi módokban a Posta egyelőre a megszokottól minimális eltérést tapasztal. Jellemzően a csomagok ötödét kérik fixpontra a vásárlók, a háznál kézbesítés pedig 80 százalékos arányú. A tavaszi veszélyhelyzeti időszakban megnőtt a háznál kézbesítési arány, és ezzel együtt a kézbesítési sikeresség is, mivel a legtöbben otthon voltak.

© Stiller Ákos

A nemzetközi online rendelések esetében egyre kevésbé kiszámítható a küldemények megérkezése. Ennek oka egyrészt, hogy jóval kevesebb a repülőjárat, másrészt vannak olyan országok, ahol a járvány miatt részleges lezárások vannak. A Magyar Posta rendszeresen frissíti azon országok listáját, ahová a csomagok feladása aktuálisan lehetséges, érdemes nemzetközi csomagfeladás előtt ezt a listát átböngészni.

A futárszolgálatokat megedzette a járvány

A Postához hasonlóan látja a helyzetet a gyaníthatóan legnagyobb hazai webshop, az Emag-Edigital. Az Edigitalnál a tavalyihoz képest 20 százalékkal több rendelésre számítanak. Eredetileg 10 százalékos forgalomnövekedéssel számoltak idénre, de a novemberi és az elmúlt hetek adatai alapján meglehet a duplája is. A járványhelyzet miatt sokan előrehozták a tartós használati cikkek beszerzését (például a tévé, a laptop vagy a mosógép).

A testvérmárkánál, az Emagnál még nagyobb növekedésre számítanak: a rendelések számát tekintve tavalyhoz képest nagyjából 45 százalékos bővülést várnak, amely a forgalmat tekintve 30 százalék növekedést hozhat.

© emag extreme digital

Az Edigitalnál idén karácsonykor arra számítanak, hogy a rendelések 55 százalékát veszik majd át szaküzletben, 5 százalékot vesznek át a cég saját, Easybox nevű csomagautomata-hálózatában, más csomagautomatában vagy egyéb csomagponton, a házhoz szállítás aránya pedig 40 százalék lesz. Az Emag esetében a házhoz szállítás dominál majd (80–85 százalék), míg az Easybox csomagautomatás, üzletbeli, illetve átvételi pontos rendelések aránya várhatóan 10–15 százalék lesz.

A karácsonyi rohamra a cég ideiglenes munkaerő alkalmazásával készül fel az üzletekben és a raktárakban.

A futárszolgálatok az eddigi tapasztalataik alapján és vélhetően a Covid-hatásnak köszönhetően jóval felkészültebbek ebben az évben, ezért a szokásos év véginél jóval kevesebb kellemetlenségre számítanak idén. Ettől függetlenül azt javasolják, mindenki minél előbb szerezze be a karácsonyi ajándékokat. A konkrét szállítási információkról pedig mindig tájékozódjanak a weboldalról, minden termékoldalon pontosan feltüntetik, hogy az adott termék hol található készletesen és várhatóan mennyi idő alatt érkezik meg a vásárlóhoz.

A legpesszimistább várakozásnál is rosszabb, ahogy a magyar boltok forgalma visszaesett Az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom. A műszaki cikkeket és a használt cikkeket árusító üzletekben, a ruhaboltokban, valamint a benzinkutakon mértek óriási zuhanást, de az élelmiszerüzleteken kívül sehol nem volt növekedés.

A házhoz szállítás necces lesz, a személyes átvétel működhet

A magyar online kiskereskedelemben eddig nem képviselt nagy szeletet a napi használati cikkek és élelmiszerek forgalma, azonban a járvány miatt ilyeneket is egyre többen rendelnek házhoz. A Tescónál arra számítanak, hogy a tavalyi rendelésszámot akár meg is duplázhatják, igaz ehhez az is hozzá tartozik, hogy a tavalyinál már sokkal több helyszínen érhető el a szolgáltatás.

© Fülöp Máté

Az őszi időszakhoz képest körülbelül 30–40 százalékkal növekszik meg a virtuális kosarakba bepakolt termékek száma és a rendelésszám is – állítja a Tesco. A helyzetet jól jellemzi, hogy már most, december elején nyitva vannak a kiszállítási időpontok december 23-ig. Annak, aki esetleg az adott napra nem tud foglalni, a Tesco a Click&Collect átvételi pontokat javasolja.

A Sparnál szintén azt javasolják, aki rendelni akar, az jó előre tervezze meg, mire lesz szüksége – az Interspar áruházak közelében lakóknak pedig a személyes átvételt ajánlják.

Jó hír, hogy míg tavasszal érezhető volt a pánikvásárlás, úgy most hasonlót nem tapasztalnak, a kiválasztott termékek típusában és mennyiségében nincs jelentős változás a korábbiakhoz képest. A Tescónál továbbra is az alapvető élelmiszerek, babaápolási termékek, nehezebb termékek, például ásványvíz, állateledel és a frissáru tartoznak a legnépszerűbbek termékkörbe.