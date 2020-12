Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárult a per, amelyet a zenész indított az elnök ellen.","shortLead":"Lezárult a per, amelyet a zenész indított az elnök ellen.","id":"20201208_Veget_ert_Donald_Trump_es_Neil_Young_haboruja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea669ba5-a2f7-4be4-ab6e-7c99b44a08c0","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Veget_ert_Donald_Trump_es_Neil_Young_haboruja","timestamp":"2020. december. 08. 09:06","title":"Véget ért Donald Trump és Neil Young háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb cseh divatterepjáró felfrissített változatának hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül majd sor.

","shortLead":"A legnagyobb cseh divatterepjáró felfrissített változatának hivatalos leleplezésére várhatóan a jövő év elején kerül...","id":"20201209_autopalyan_videoztak_le_az_uj_skoda_kodiaqot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc11ca9-e3ce-434f-88c0-8115f323ee19","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_autopalyan_videoztak_le_az_uj_skoda_kodiaqot","timestamp":"2020. december. 09. 07:59","title":"Autópályán videózták le az új Skoda Kodiaqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség, az ujgurok tagjait.","shortLead":"A Huawei és a szintén kínai Megvii közösen dolgozott ki egy olyan rendszert, ami felismerte a Kínában élő kisebbség...","id":"20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751fc34b-0ad5-4d3e-8de9-7cae7d15b3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94125c3a-d2f4-452d-8781-6bcb5d117894","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_huawei_arcfelismero_rendszer_ujgurok_megvii","timestamp":"2020. december. 09. 10:03","title":"A Huawei dolgozott a rendszeren, amely riasztást küld Kínának, ha ujgurt lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83705d15-4956-49a2-bf4c-9fa76d90d46d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan, melyik magyar képzőművész mutatkozhat be az 59. Velencei Biennálén 2022-ben. ","shortLead":"Megvan, melyik magyar képzőművész mutatkozhat be az 59. Velencei Biennálén 2022-ben. ","id":"20201209_Szerb_Antal_Utas_es_holdvilagja_inspiralja_a_Velencei_Biennalera_kikerulo_szobrokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83705d15-4956-49a2-bf4c-9fa76d90d46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b391f66f-c13d-4c42-9fe4-b70dfca6d3e2","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Szerb_Antal_Utas_es_holdvilagja_inspiralja_a_Velencei_Biennalera_kikerulo_szobrokat","timestamp":"2020. december. 09. 16:39","title":"Szerb Antal Utas és holdvilága inspirálja a Velencei Biennále magyar kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","shortLead":"Két üzletből hat mobil tűnt el, a tolvajokról videó is készült.","id":"20201209_tolvajok_telefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c43ec3-8428-4d71-a74a-852d83118573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3979f5-fbd1-43b8-991c-83aa68ad1616","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_tolvajok_telefonok","timestamp":"2020. december. 09. 11:47","title":"Telefontolvaj triót keresnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google immáron 20. alkalommal mutatja meg, mi mindenre keresnek rá egy évben a felhasználók az interneten. Az idén 8+1 kategóriában összegzett a vállalat.","shortLead":"A Google immáron 20. alkalommal mutatja meg, mi mindenre keresnek rá egy évben a felhasználók az interneten. Az idén...","id":"20201209_google_keresesi_trendek_2020_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4572576f-c2cd-40e4-bc8f-27d79ba71c3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_google_keresesi_trendek_2020_osszefoglalo","timestamp":"2020. december. 09. 10:33","title":"Koronavírus és iPhone 12 – kiadta a Google, mire kerestek rá a legtöbbször a magyarok 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz, mert az súlyosan veszélyeztetheti az epilepsziában szenvedőket – és azokat is, akiknél még nem diagnosztizálták a betegséget.","shortLead":"A brit Epilepsy Action felszólította a Cyberpunk 2077 készítőit, készítsenek azonnali frissítést az érkező játékukhoz...","id":"20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17da550b-bb9b-4d43-b61c-092d33cf97b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_cyberpunk_2077_jatek_epilepszia_cd_projekt_red","timestamp":"2020. december. 08. 18:03","title":"Vészfrissítés kell a Cyberpunk 2077-hez, epilepsziát okozhat a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról Stumpf István, Navracsics Tibor, Lázár János és Gulyás Gergely? Hamar kiderül, lát-e valamelyikük hibát az elmúlt 10 év kormányzati lépéseiben, de az uniós vétó és az alaptörvény legújabb módosítása is előkerült. ","shortLead":"Mi történik, ha egy asztalhoz ül le beszélgetni az orbáni hatalomgyakorlásról és a kancellária típusú kormányzásról...","id":"20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79605ff6-c779-4844-bf5f-c5654841e0df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0406254b-8303-4acc-b4cd-9129c003d35e","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Gulyas_Lazar_Stumpf_Navracsics_kormany_konyvbemutato","timestamp":"2020. december. 08. 18:19","title":"Stumpf szerint a gyakori Alaptörvény-módosítás a jogrendszer stabilitását veszélyeztetheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]