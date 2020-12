68 dollár volt a részvény induló ára a New Yorki tőzsdén, de 146 dollárig is felment az első napon - írja a Wall Street Journal, megállapítva: a cég ügyesen navigál a Covid-19-járvány idején, pedig a turizmus padlót fogott. Aki rövid távra akar szállást szerezni, az már többnyire hozzánk jön - állítják büszkén a 2008-ban megalakult cégnél. Egy új brandet teremtettek azzal, hogy a lakáskiadást globális szolgáltatássá tették.

Túl a 100 milliárd dolláron

Az első nap 100,7 milliárd dollárt hozott a konyhára. Ez több mint a Marriott, Hilton és Hyatt szálloda láncok összértéke - írja a Wall Street Journal. A gazdasági lap hozzáteszi, hogy ebből is látszik: van pénz a tőzsdén az ígéretes cégek számára. "Az embereknek be kell fektetniük. Lehet, hogy egyes informatikai óriások túlárazottnak tűnnek, de az ő árfolyamaik is felfelé mennek - legalábbis rövid távon" - nyilatkozta a lapnak a Bank of America befektetési főnöke. A számok őt igazolják: 2020 rekord év a tőzsdén, pedig még nincs is vége. 155 milliárd dollárnál tartunk jelenleg, ez jóval több mint az 1999-es rekord amikor az informatikai boom hozta a jó számokat.

Most viszont itt a Covid-19-járvány, amely szinte lenullázta a turizmust, de az Airbnb mégiscsak szárnyal. Miért? "Ha valaki túlél ilyen globális pandemiát, amely leállítja az utazásokat, akkor az már mindent túlél" - nyilatkozta a Wall Street Journalnek az Airbnb egyik igazgatósági tagja, aki kezdettől fogva hitt ebben a vállalkozásban.

Mit csinált az Airbnb a válság idején? Tavasszal 2 milliárd dolláros kölcsönt vett fel, hogy feltöltse a kasszát. Azután megkezdte a személyzet leépítését: 1900 embert küldtek el, ez az összlétszám egynegyede. Ezenkívül lényegesen csökkentették a marketingköltségeket hiszen, ha nincs piac, akkor nem érdemes költeni rá.

A New York-i tőzsde visszaigazolta az Airbnb elképzeléseit, de kérdés, hogy mi lesz hosszú távon, mert senki sem tudja, mikor ér véget a pandemia, és vajon utána is oly nagy lesz-e az utazási kedv mint a járvány előtt?