[{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan még mindig hibára panaszkodnak, de a cég szerint ezt már megoldja a netezésre használt eszköz újraindítása.","shortLead":"Sokan még mindig hibára panaszkodnak, de a cég szerint ezt már megoldja a netezésre használt eszköz újraindítása.","id":"20201212_Hosszu_ideig_akadozott_a_Digi_internetszolgaltatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1470404-0449-482e-bdf8-0f9cf420f934","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_Hosszu_ideig_akadozott_a_Digi_internetszolgaltatasa","timestamp":"2020. december. 12. 13:57","title":"Hosszú ideig akadozott a Digi internetszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is kap. A hírnek nemcsak a bűnözők nem örülnek.","shortLead":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is...","id":"20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf434e5-2d24-4f84-906d-1633a66c462e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Ajtónyitó kart szereltek a New York-i rendőrség robotkutyájára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt évvel ezelőtt a háromgyerekes, azonos nemű házasságban élő Andrea Ruberát a katolikus egyház feje. A hívő melegjogi aktivistával a gyereknevelésről, az őszinteségről és a hazugság áráról beszélgettünk. Portréinterjú.","shortLead":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt...","id":"202050_andrea_rubera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9281a2-d470-430b-bc8c-b4ac312db018","keywords":null,"link":"/360/202050_andrea_rubera","timestamp":"2020. december. 13. 11:00","title":"Nagy család, két apa, egy Isten: \"Az őszinteségünk a gyerekeknek szól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","shortLead":"A tűzszerészek egy órán belül végeztek, már a lezárásokat is feloldották.","id":"20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d5be2cc-9639-4ab1-8e93-fc00401bb95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2522324-71e7-4bb0-8884-539554d2734c","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_kvassay_hid","timestamp":"2020. december. 13. 21:37","title":"Hatástalanították az egytonnás bombát a IX. kerületben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi szervezet.","shortLead":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi...","id":"20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1311dcce-0f89-4225-9c95-4793931e9b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","timestamp":"2020. december. 13. 14:03","title":"Elszomorító alpesi gleccsermérleg: 150 év alatt -60 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hétig karanténban voltak, egy hónapja nem látták a nagyszülőket.","shortLead":"Három hétig karanténban voltak, egy hónapja nem látták a nagyszülőket.","id":"20201214_lazar_janos_koronavirus_tenisz_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac64d655-c3ac-4054-a59e-e09e39c50c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_lazar_janos_koronavirus_tenisz_szovetseg","timestamp":"2020. december. 14. 07:44","title":"Családostul esett át a koronavírus-fertőzésen Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f7364e-f46e-4073-b31e-5fadb5dea89f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A munkálatok miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat, ami a közösségi közlekedést is érinti.","shortLead":"A munkálatok miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat, ami a közösségi közlekedést is érinti.","id":"20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_tuzszereszek_lezaras_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9f7364e-f46e-4073-b31e-5fadb5dea89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b3a001-273e-48f3-847e-9c51304c297d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_vilaghaborus_bomba_hatastalanitas_tuzszereszek_lezaras_kozlekedes","timestamp":"2020. december. 13. 08:17","title":"Ma hatástalanítják a Kvassay hídnál talált bombát, három kerületben lesz lezárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt a címzettje. Orbán Viktor szerint Európa nem hódol be. Hagyományos családmodell, gender, akasztásra szánt nemzeti keresztény országok a miniszterelnök levelében.","shortLead":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt...","id":"20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710cf1e5-0636-4abe-b3f2-df4571621006","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","timestamp":"2020. december. 13. 08:23","title":"Orbán: Soros a világ legkorruptabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]