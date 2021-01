Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 végére már jobb lesz a globális gazdasági teljesítmény, mint 2019 végén volt, Nagy-Britannia, az eurózóna és Dél-Amerika fog a leglassabban talpra állni – számol az IMF.","shortLead":"2021 végére már jobb lesz a globális gazdasági teljesítmény, mint 2019 végén volt, Nagy-Britannia, az eurózóna és...","id":"20210126_imf_valsag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616f99b7-b9da-48bd-bf97-4f232f9bd971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_imf_valsag_koronavirus","timestamp":"2021. január. 26. 18:11","title":"IMF: Az eddig vártnál gyorsabb lesz a kilábalás a válságból, kivéve Nyugat-Európában és Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt a mínusz. De nem ettől borult fel teljesen, hanem a kormány sokszor vitatható célú, féktelen pénzszórásától. A külügy büdzséje például közel négyszeresére hízott, Orbán kabinetirodájáé több mint kétszeresére.","shortLead":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt...","id":"20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b366709-71c9-4581-bd66-eb0d32b6ee72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","timestamp":"2021. január. 26. 06:30","title":"Íme, a kormány árnyékköltségvetése: így jött össze az 5 ezer milliárd forintos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932ac6fa-f16a-4b8c-8179-cbbcf5a5e86c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövének (ESO VLT) adatait is felhasználva csillagászok olyan bolygórendszert fedeztek fel, amelynek hat planétájából öt furcsa ütemben járja körbe a központi csillagot. A felfedezésnek magyar szálai is vannak.","shortLead":"Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövének (ESO VLT) adatait is felhasználva csillagászok olyan...","id":"20210125_csillagaszat_europai_deli_obszervatorium_toi_178_szinkron_bolygorendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932ac6fa-f16a-4b8c-8179-cbbcf5a5e86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa21105c-163a-448f-8b46-b0371c0512bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_csillagaszat_europai_deli_obszervatorium_toi_178_szinkron_bolygorendszer","timestamp":"2021. január. 25. 16:03","title":"Különleges mozgású, rejtélyes hatbolygós rendszert fedeztek fel a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és olyan város is akad, ahol a magányos diákok próbálják meggyőzni a vezetést az iskolák újranyitásáról. Egy dolog azonban mindenhol közös: egyre több országban törnek ki zavargások a járványügyi korlátozások miatt. A kormányoknak így a koronavírus terjedése mellett már az emberek türelmetlenségével is meg kell küzdeniük. ","shortLead":"Van, ahol a kijárási korlátozások miatt autókat gyújtogatnak, máshol az éttermek dacolnak a kötelező zárórával, és...","id":"20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5acf8d29-181f-4ec8-a0c3-7abe117766b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc307d4-01a1-4c76-99e3-bfdc392599f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_koronavirus_lezaras_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 17:00","title":"Országok a teljes idegösszeomlás szélén: Európa-szerte tüntetnek a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól a világbajnokság középdöntőjének utolsó meccsén, amelyen a csoportelsőség volt a tét. ","shortLead":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól...","id":"20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866d9e0b-9515-49a5-888d-48253599a050","keywords":null,"link":"/sport/20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","timestamp":"2021. január. 25. 20:18","title":"Kapitány a spanyolok elleni vereségről: Talán még szégyellték is magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 462 lóerős sportszedán egészen kiváló köridőt futott a németországi Sachsenringen.","shortLead":"A 462 lóerős sportszedán egészen kiváló köridőt futott a németországi Sachsenringen.","id":"20210126_szupergyors_3as_bmw_igazi_nagyagyukat_utasit_maga_moge_az_alpina_b3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c930dc5d-2aad-4c69-a53d-c871dde421c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_szupergyors_3as_bmw_igazi_nagyagyukat_utasit_maga_moge_az_alpina_b3","timestamp":"2021. január. 26. 09:21","title":"Szupergyors 3-as BMW: nagyágyúkat utasít maga mögé az Alpina B3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rosszul gondolkozik az, aki csak fokozatosan térne át a hagyományos dohányzásról az elektromos cigarettára, a kétféle módszer kombinálása ugyanis problémás lehet – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Rosszul gondolkozik az, aki csak fokozatosan térne át a hagyományos dohányzásról az elektromos cigarettára, a kétféle...","id":"202103_hagyomanyos_es_ecigi_felesleges_kombinalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c21bb-5ba0-4cc0-819b-0917b1e59f07","keywords":null,"link":"/360/202103_hagyomanyos_es_ecigi_felesleges_kombinalni","timestamp":"2021. január. 26. 12:00","title":"Nem jó ötlet felváltva használni az e-cigit és a simát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Semmelweis Egyetem jó hírnevével is visszaélnek – írja a rektor.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem jó hírnevével is visszaélnek – írja a rektor.","id":"20210125_semmelweis_egyetem_feljelentes_gyogyhatasu_keszitmeny_merkely_bela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58dff85-eca1-4937-b3bd-991758ad6048","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_semmelweis_egyetem_feljelentes_gyogyhatasu_keszitmeny_merkely_bela","timestamp":"2021. január. 25. 16:09","title":"Hosszabb életet ígérő csodaszert reklámoztak Merkely Béla nevével, feljelentés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]