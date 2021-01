Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka helyzet az, amikor egymás után hallgathatjuk a Galaxis útikalauz stopposoknak és Hszi Csin-ping jótanácsait a válságkezelésről, de a Magyar Nemzeti Bank Lámfalussy-konferenciáján ez is megtörtént. A rendezvény fő kérdése az volt, hogyan változnak a jegybankok feladatai a mostani válságban, és milyen tanulságokat lehet levonni a 2020-2021-es helyzetből a távolabbi jövőre.","shortLead":"Ritka helyzet az, amikor egymás után hallgathatjuk a Galaxis útikalauz stopposoknak és Hszi Csin-ping jótanácsait...","id":"20210125_jegybankok_mnb_lamfalussy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c51083-f0c2-49ff-9718-f9be540c0455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_jegybankok_mnb_lamfalussy","timestamp":"2021. január. 25. 17:20","title":"Mit tehetnek a jegybankok, hogy ne söpörjön el mindent a válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telegramon, egy csevegőbot segítségével árulják a hackerek a hozzáférést ahhoz az adatbázishoz, amit még két évvel ezelőtt állíthattak össze a Facebook-felhasználók ellopott személyes adataiból.","shortLead":"A Telegramon, egy csevegőbot segítségével árulják a hackerek a hozzáférést ahhoz az adatbázishoz, amit még két évvel...","id":"20210126_telegram_facebook_felhasznaloi_adatok_adatszivargas_telefonszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd9ffba-7104-442b-8c12-11a70d7e60f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_telegram_facebook_felhasznaloi_adatok_adatszivargas_telefonszam","timestamp":"2021. január. 26. 17:03","title":"500 millió Facebook-felhasználó adatait árulják az interneten, köztük a telefonszámokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8825dd07-ebb4-4593-a09e-6fcf38ab51b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Természetvédelmi Világszövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a kismajmokat posztoló tudósok miatt az emberek házi kedvencnek akarhatják tartani a veszélyeztetett fajokat.","shortLead":"A Természetvédelmi Világszövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a kismajmokat posztoló tudósok miatt az emberek házi...","id":"20210125_Az_illegalis_allatkereskedelem_miatt_betiltanak_az_allatokkal_keszitett_szelfiket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8825dd07-ebb4-4593-a09e-6fcf38ab51b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84307bda-b3be-4db8-91bf-b69b10b07dcc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Az_illegalis_allatkereskedelem_miatt_betiltanak_az_allatokkal_keszitett_szelfiket","timestamp":"2021. január. 25. 15:27","title":"Ne szelfizzenek majmokkal! – kérik az állatvédők a tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban remek, azonban időnként ezeknek a masináknak is szembe kell nézniük ilyen-olyan problémával, például hogy esetenként gond lehet a felhasználóváltással.","shortLead":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban...","id":"20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f1ecaa-3054-4392-b64b-d58161f5c298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","timestamp":"2021. január. 26. 12:03","title":"Váratlanul aktiválódó képernyővédő nehezíti az Apple új gépeit használók életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól a világbajnokság középdöntőjének utolsó meccsén, amelyen a csoportelsőség volt a tét. ","shortLead":"Simán, nyolc góllal kikapott a tartalékos csapattal kiálló magyar válogatott a legjobbjait felvonultató spanyoloktól...","id":"20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e5fd8d-2734-481a-ad13-d885d6c74114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866d9e0b-9515-49a5-888d-48253599a050","keywords":null,"link":"/sport/20210125_kezilabda_vb_gulyas_istvan_szovetsegi_kapitany_gyori_matyas_balogh_zsolt","timestamp":"2021. január. 25. 20:18","title":"Kapitány a spanyolok elleni vereségről: Talán még szégyellték is magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Letörölték azt a korábban megosztott tartalmat az oldalról, amelyben az ellenálló diákokat alázzák. ","shortLead":"Letörölték azt a korábban megosztott tartalmat az oldalról, amelyben az ellenálló diákokat alázzák. ","id":"20210126_Eltunt_az_SZFE_Facebookoldalarol_a_Pesti_TV_libsizo_riportja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195dfd5-396c-462c-a709-b2f5c54f8a39","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Eltunt_az_SZFE_Facebookoldalarol_a_Pesti_TV_libsizo_riportja","timestamp":"2021. január. 26. 10:11","title":"Eltűnt az SZFE Facebook-oldaláról a Pesti TV „libsiző” riportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac426b8-c788-48b5-baa6-931e05738bfc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy Amerikából Stockholmba költözött hivatásos naplopót és öt tettestársát öt éve még a kutya sem ismerte, mára övék az egyik legmenőbb indie-zenekar. Viccesek, de belemenős témáktól sem riadnak meg.","shortLead":"Egy Amerikából Stockholmba költözött hivatásos naplopót és öt tettestársát öt éve még a kutya sem ismerte, mára övék...","id":"202103_lemez__kutyavilag_viagra_boys_welfare_jazz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac426b8-c788-48b5-baa6-931e05738bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164ac398-8324-4c13-892b-19671b5b7394","keywords":null,"link":"/360/202103_lemez__kutyavilag_viagra_boys_welfare_jazz","timestamp":"2021. január. 26. 16:00","title":"Valóban vágyfokozó a Viagra Boys új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diákok legtöbbje tavaly március óta otthon, online vesz részt az oktatásban.","shortLead":"A diákok legtöbbje tavaly március óta otthon, online vesz részt az oktatásban.","id":"20210127_bezartsag_pszichologus_jarvany_diakok_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61097038-7281-4d71-a64b-59069cefbd60","keywords":null,"link":"/elet/20210127_bezartsag_pszichologus_jarvany_diakok_oktatas","timestamp":"2021. január. 27. 11:15","title":"Bezártsággal és egyedülléttel küzdenek a járvány alatt a magyar diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]