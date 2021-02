Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dél-koreai K-pop-sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","shortLead":"Egy dél-koreai K-pop-sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","id":"20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b75771-6cd3-43c1-9d95-d6bc8f0771b2","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","timestamp":"2021. február. 02. 09:19","title":"Ha egy híresség náci egyenruha mellett pózol, jobb, ha tudja, mi az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A januárban készített felmérés azt mutatja, befagytak a pártpreferenciák az elmúlt hetekben.","shortLead":"A januárban készített felmérés azt mutatja, befagytak a pártpreferenciák az elmúlt hetekben.","id":"20210202_republikon_felmeres_kormany_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00e52ab-d9c0-4da1-add3-8ad5bb6b73e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_republikon_felmeres_kormany_ellenzek","timestamp":"2021. február. 02. 06:18","title":"Republikon: Megállt a Fidesz visszaesése, de összeadva jobban áll az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81069b52-1f5b-49aa-8411-7379ed0bf94c","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Az első világháborús Afrikáig vezeti vissza a történetet egy kanadai kutató, és könyve friss kiadásában módosított hipotézissel áll elő: európai katona lehetett az első beteg.","shortLead":"Az első világháborús Afrikáig vezeti vissza a történetet egy kanadai kutató, és könyve friss kiadásában módosított...","id":"20210202_aids_eredete_konyv_jacques_pepin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81069b52-1f5b-49aa-8411-7379ed0bf94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b53efb-1ee7-4d90-9cf2-ee395b1ac206","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_aids_eredete_konyv_jacques_pepin","timestamp":"2021. február. 02. 12:03","title":"Ki vadászta le magának először az AIDS-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","shortLead":"A szerb férfi öt embert hozott át Magyarországra.","id":"20210202_embercsempesz_tisza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc06bf27-37f1-4392-9637-5de4bf8c8ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed948c-7956-43c5-afff-25b332d6d3a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_embercsempesz_tisza","timestamp":"2021. február. 02. 12:44","title":"Embercsempészt mentettek ki a jeges Tiszából rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","shortLead":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","id":"20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d731747a-406d-43f7-b313-31eb30d9aad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","timestamp":"2021. február. 03. 09:24","title":"Nem csoda, hogy kíváncsiak lettek a rendőrök Csanádpalotánál erre a BMW-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kontinensen nemrég megjelent szúnyogfaj különösen alkalmazkodóképes, és aggasztó gyorsasággal terjed.","shortLead":"A kontinensen nemrég megjelent szúnyogfaj különösen alkalmazkodóképes, és aggasztó gyorsasággal terjed.","id":"20210202_Invaziv_azsiai_szunyog_miatt_torhet_ki_malaria_Afrika_varosaiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8218c97d-927b-477f-b906-5cf35c40e3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ea5bc3-3dbe-489f-8235-9f5b0e2f454b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210202_Invaziv_azsiai_szunyog_miatt_torhet_ki_malaria_Afrika_varosaiban","timestamp":"2021. február. 02. 16:45","title":"Ázsiai moszkitó terjeszti a maláriát Afrika városaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ad4396-7f28-4dac-b06f-fee6c31ab379","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden öröme és bánata, élete minden teljesítménye látszerész üzletének pultja mellől származik – eleveníti fel Emmi néni csaknem 80 éves pályafutását. Elmeséli, hogyan ismerte meg ott a férjét, de az is kiderül, hogy miért nem vállalt családot. Emmi néni csodálatos élete, második rész. ","shortLead":"Minden öröme és bánata, élete minden teljesítménye látszerész üzletének pultja mellől származik – eleveníti fel Emmi...","id":"20210202_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0ad4396-7f28-4dac-b06f-fee6c31ab379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0bd7be-6e40-41f5-a7f9-a7ca4f738fde","keywords":null,"link":"/360/20210202_Doku360_Emmi_neni_csodalatos_elete_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 02. 19:00","title":"Doku360: Sok miniszternek és főpapnak csináltam szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés sorozat, amelyben szerepel, de a már felvett jeleneteit sem adják le.","shortLead":"A bántalmazásról és egy tinédzser becserkészéséről szóló vádak után nemcsak szerződést bont a sztárral a két tévés...","id":"20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321e98c1-3dc1-4e2a-b7b0-78e6ac70fa10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207cd2c-e7b5-4397-a14a-6d4e73bd9afc","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Kivagjak_Marilyn_Mansont_a_filmsorozataibol_a_szexualis_eroszakrol_szolo_vadak_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 12:31","title":"Kivágják Marilyn Mansont a filmsorozataiból a szexuális erőszakról szóló vádak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]