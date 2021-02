Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","shortLead":"Átcsoportosítják a tanítás nélküli munkanapokat a jövő hétre.","id":"20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74500b85-92f4-47ab-ac88-28fad267c312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ed2865-7ed3-47f0-9549-09cd9394846a","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_szunet_koronavirus_jarvany_budapest_iskola","timestamp":"2021. február. 26. 11:28","title":"Teljesen leáll az oktatás jövő héten a járvány miatt egy budapesti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f1d81c-5d4e-4870-9417-cadfc3d0874a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazgató szerint vélhetően a személyzettől kapták el a vírust.","shortLead":"Az igazgató szerint vélhetően a személyzettől kapták el a vírust.","id":"20210225_Koronavirusos_lett_a_pragai_allatkert_egyik_gorillaja_es_ket_oroszlanja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13f1d81c-5d4e-4870-9417-cadfc3d0874a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691b342-58db-4751-a725-5700a344364c","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Koronavirusos_lett_a_pragai_allatkert_egyik_gorillaja_es_ket_oroszlanja","timestamp":"2021. február. 25. 21:24","title":"Koronavírusos lett a prágai állatkert egyik gorillája és két oroszlánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 550 ezer adag kínai vakcina érkezett Magyarországra, a jövő hónapban jöhet a következő szállítmány.","shortLead":"Eddig 550 ezer adag kínai vakcina érkezett Magyarországra, a jövő hónapban jöhet a következő szállítmány.","id":"20210226_Szijjarto_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7737d6d5-eec4-4452-bc06-244d30d5803c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Szijjarto_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. február. 26. 09:56","title":"Szijjártó: Márciusban újabb 500 ezer kínai vakcina érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja az amerikai hírszerzés. A korábban készült jelentés titkosításának feloldása jelzi, hogy Joe Biden elnök az amerikai-szaúdi kapcsolatokat a királyság emberi jogi helyzetétől teszi függővé.","shortLead":"Szaúd-Arábia de facto uralkodója, Mohamed herceg adta ki a parancsot Jamal Khashoggi újságíró likvidálására – állítja...","id":"20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a817f5ae-03e9-4e04-9609-b6bc519d488a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c43fb88-92f9-4843-8e63-30c4a6731e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Mohamed_szaudi_tronorokos_rendelte_el_Khashoggi_meggyilkolasat","timestamp":"2021. február. 27. 15:14","title":"Mohamed szaúdi trónörökös rendelte el Khashoggi meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik nem írták alá az egészségügyi szolgálati munkaszerződést. Úgy tudjuk, hogy az egyetemi vezetőknek nem sikerült meggyőzniük az orvosokat. Ha hétfő éjfélig nem gondolják meg magukat, keddtől megáll az élet a szegedi klinikákon.","shortLead":"Pénteken két körben is összehívta a Szegedi Tudományegyetem és a Klinikai Központ vezetése azt a több száz orvost, akik...","id":"20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e958181e-fe4f-4451-98f1-321f136b6572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Kedden_akar_mutetek_maradhatnak_el_a_szegedi_klinikakon","timestamp":"2021. február. 26. 21:30","title":"Nincs megállapodás, keddtől veszélyben a műtétek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9faf742e-cbd7-46b9-854e-b45dbbc60c22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó kompakt szedánja a jelek szerint az X6-os divatterepjáró nyomában halad. ","shortLead":"A bajor gyártó kompakt szedánja a jelek szerint az X6-os divatterepjáró nyomában halad. ","id":"20210226_vilagito_hutoracsot_kapott_a_3as_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9faf742e-cbd7-46b9-854e-b45dbbc60c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f83a2a-1c6d-408d-928c-5ab344f75162","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_vilagito_hutoracsot_kapott_a_3as_bmw","timestamp":"2021. február. 26. 06:41","title":"Világító hűtőrácsot kapott a 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9473ff7-9728-47c5-a486-918918f4fa18","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Pentagon PRAM nevű fejlesztése 2020 májusa óta van a világűrben, a tesztek pedig igen biztatóak.","shortLead":"A Pentagon PRAM nevű fejlesztése 2020 májusa óta van a világűrben, a tesztek pedig igen biztatóak.","id":"20210226_pentagon_pram_napelem_fejlesztes_elektromos_aram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9473ff7-9728-47c5-a486-918918f4fa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3f3562-6aab-4bae-bb38-260b5641e353","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_pentagon_pram_napelem_fejlesztes_elektromos_aram","timestamp":"2021. február. 26. 18:03","title":"Működik az amerikai napelem, ami az űrből küldene áramot a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Foglalkoztatja a Magyar Olimpiai Bizottságot a 2032-es olimpiai pályázat, testület is létrejött a kérdés vizsgálatára. Úgy tűnik azonban, hogy Ausztrália előz.","shortLead":"Foglalkoztatja a Magyar Olimpiai Bizottságot a 2032-es olimpiai pályázat, testület is létrejött a kérdés vizsgálatára...","id":"20210226_2032_olimpia_brisbane_magyar_olimpiai_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01056d04-2225-4f85-9933-1170d949322b","keywords":null,"link":"/sport/20210226_2032_olimpia_brisbane_magyar_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2021. február. 26. 09:43","title":"Meglepte a MOB-ot, hogy az ausztráloknak adnák a 2032-es olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]