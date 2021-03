Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű roboton. Az egység az okosabb fajtából való.","shortLead":"Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű...","id":"20210316_amazon_robot_vesta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0479fe0c-461c-4501-87b1-416f52dab4f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_amazon_robot_vesta","timestamp":"2021. március. 16. 11:33","title":"Négy éve készül, 800 ember fejleszti az Amazon macska méretű robotját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira március 15-én, az egyetemi modellváltások elleni tiltakozásként.","shortLead":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira...","id":"20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5f7ea-e6ba-4621-82f9-0bf41967938c","keywords":null,"link":"/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","timestamp":"2021. március. 15. 13:09","title":"Felszalagozták a Lánchidat, a szegedi Dómot és több szobrot az egyetemi autonómiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új telefonmodelljük mellől a töltőt. A OnePlus viszont nem állt be a sorba, és a cég vezérigazgatója jelezte, lesz a töltő a hamarosan debütáló OnePlus 9-ben.","shortLead":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új...","id":"20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05c8be4-4bad-4842-8168-114e8ccf7fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","timestamp":"2021. március. 15. 20:03","title":"Szembe megy a OnePlus az iparággal: töltőt is ad majd az új a telefonjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás ellenértékét apróval rendeznünk, pláne, ha nem volt a fizetéshez szükséges összegnek megfelelő fémpénz nálunk. A jó hír az, hogy egyre több országban – legyen szó egy egyszerű vásárlásról akár – a tranzakciók javarészt már készpénzmentesen zajlanak. A statisztikák szerint azonban Magyarország még messze van ettől, noha az igény fokozatosan nő a készpénzhelyettesítő eszközök használata iránt, s egyre többen élnek is e lehetőséggel. ","shortLead":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás...","id":"20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a80b15e-947a-41e4-bc11-6113c102804b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","timestamp":"2021. március. 15. 07:30","title":"Az aprócsörgetéstől az érintésig: egyre több ország válhat készpénzmentessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d124ae0-71f3-4564-bc92-3caebd234be3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a bíróságtól.","shortLead":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a bíróságtól.","id":"20210312_Vadat_emeltek_egy_buntetofekezo_autos_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d124ae0-71f3-4564-bc92-3caebd234be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b0dcec-82c0-47ca-b88f-8e8ba95d2d0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Vadat_emeltek_egy_buntetofekezo_autos_ellen","timestamp":"2021. március. 14. 14:41","title":"Vádat emeltek egy büntetőfékező autós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc01236-4a06-4a64-b647-6ded27bcd017","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő Boldogságatlasz című könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk kilencedik részében az oroszok azart szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő Boldogságatlasz című könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve...","id":"20210314_Mit_tanulhatunk_a_boldogsagrol_az_oroszoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc01236-4a06-4a64-b647-6ded27bcd017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4214a18-d6eb-4f3b-aa77-07f16d8dcea1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210314_Mit_tanulhatunk_a_boldogsagrol_az_oroszoktol","timestamp":"2021. március. 14. 19:15","title":"Mit tanulhatunk a boldogságról az oroszoktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","shortLead":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","id":"20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae06b1-5006-4525-a522-6a2bc82921b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","timestamp":"2021. március. 16. 06:41","title":"Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","shortLead":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","id":"20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8eed4-2e01-491e-8ea5-67c0d9ed4431","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","timestamp":"2021. március. 15. 17:26","title":"Nem szólt arról, hogy Pfizer-vakcinát lehet venni, belebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]